Son 17 yılın en kötüsü Slimani!
12 Aralık 2018, Çarşamba
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Son 17 yılın en kötüsü Slimani!

Son 17 yılın en kötüsü Slimani!

Büyük umutlarla geldiği ’de hayal kırıklığı yaşatan Slimani, tarihe geçti!

'de oynadığı 12 maçta yalnızca 1 kez gol sevinci yaşayan Cezayirli futbolcu, kulüp tarihinin son 17 sezondaki en kötü performansına birine imza attı. Yalnızca F.Bahçe'nin değil 'in en verimsiz forveti olan 30 yaşındaki futbolcu, "Senin torpilin kimden?" diyerek dalga geçtiği iddia edilen Frey'in de gerisinde kaldı.

SAMANDIRA'DA TEK BAŞINA!
Eleştiri oklarının hedefindeki isim olan F.Bahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, dünkü idman için Samandıra'daydı. Takımın idmanını takip eden Fransız spor adamı, saha kenarında tek başınaydı. Başka hiçbir yönetici ve idarecinin yer almadığı idmanda Comolli'nin bir hayli keyifsiz olduğu gözlendi.

BAŞKAN KOÇ'UN ÖFKESİ DİNMEDİ
Akhisar mağlubiyetinin ardından sabrı taşan Başkanı için dün önemli bir iddia ortaya atıldı. Bu sezon takımını hiçbir maçta yalnız bırakmayan başkan 'un, Slovakya'da oynanacak Spartak Trnava karşılaşmasına gitmeyeceği ileri sürüldü.

SAKATLAR ARTIYOR
Avrupa Ligi listesinde yer almayan , ve Berke'nin dışında 3 isim de sakatlığı nedeniyle Trnava'ya karşı olmayacak. F.Bahçe'de Valbuena ve Frey'in ardından 'ın da sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyeceği açıklandı.

CENK'TEN 3 YILLIK İMZA
Sarı-lacivetlilerde altyapıdan yetişen 17 yaşındaki Cenk Alptekin ile dün profesyonel anlaşma yaptı. Genç futbolcu, 'nin yer aldığı törende 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

  1. 12.12.2018
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