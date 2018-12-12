Son 17 yılın en kötüsü Slimani!

Süper Lig'de oynadığı 12 maçta yalnızca 1 kez gol sevinci yaşayan Cezayirli futbolcu, kulüp tarihinin son 17 sezondaki en kötü performansına birine imza attı. Yalnızca F.Bahçe'nin değil Süper Lig'in en verimsiz forveti olan 30 yaşındaki futbolcu, "Senin torpilin kimden?" diyerek dalga geçtiği iddia edilen Frey'in de gerisinde kaldı.



SAMANDIRA'DA TEK BAŞINA!

Eleştiri oklarının hedefindeki isim olan F.Bahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, dünkü idman için Samandıra'daydı. Takımın idmanını takip eden Fransız spor adamı, saha kenarında tek başınaydı. Başka hiçbir yönetici ve idarecinin yer almadığı idmanda Comolli'nin bir hayli keyifsiz olduğu gözlendi.



BAŞKAN KOÇ'UN ÖFKESİ DİNMEDİ

Akhisar mağlubiyetinin ardından sabrı taşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için dün önemli bir iddia ortaya atıldı. Bu sezon takımını hiçbir maçta yalnız bırakmayan başkan Ali Koç'un, Slovakya'da oynanacak Spartak Trnava karşılaşmasına gitmeyeceği ileri sürüldü.



SAKATLAR ARTIYOR

Avrupa Ligi listesinde yer almayan Mehmet Ekici, Soldado ve Berke'nin dışında 3 isim de sakatlığı nedeniyle Trnava'ya karşı olmayacak. F.Bahçe'de Valbuena ve Frey'in ardından Hasan Ali Kaldırım'ın da sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyeceği açıklandı.



CENK'TEN 3 YILLIK İMZA

Sarı-lacivetlilerde altyapıdan yetişen 17 yaşındaki Cenk Alptekin ile dün profesyonel anlaşma yaptı. Genç futbolcu, Fenerbahçe Sportif Direktör Damien Comolli'nin yer aldığı törende 3 yıllık sözleşmeye imza attı.