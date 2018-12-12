Ersun Yanal ile Fenerbahçe kavuşuyor!

Fenerbahçe Yönetimi direndi, 12. adam ise bir an olsun pes etmedi. Phillip Cocu döneminden bu yana, "Ersun Yanal" sesleriyle Ülker Stadı'nı inleten sarı-lacivertli taraftarın isteği gerçekleşti. Başkan Ali Koç ve vekili Semih Özsoy, önceki gece geç saatlere kadar görüşme yaptığı Yanal ile her konuda anlaştı. Taraflar, 1.5 yıllığına el sıkışırken, resmi açıklamanın Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak Spartak Trnava karşılaşmasından sonra yapılacağı öğrenildi.



Yaşanan gelişmelerin ardından Fenerbahçe taraftarları, dün sosyal medyayı yıktı. Binlerce taraftar, Ersun Yanal ile anlaşma sağlanmasından dolayı mutluluğunu paylaşırken, 2013-2014 sezonunda en çok söylenen tezahürat, bir kez daha dillere pelesenk oldu. Tecrübeli teknik adam ile nisan ayında şampiyonluk kutlamalarına başlayan 12. adam, "Yanal'ım Yanal'ım ateşlerde Yanal'ım" tezahüratını sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladı.



YANAL'IN iSTEKLERi

1- Transfer döneminde alınacak isimleri ben belirlerim. Damien Comolli yalnızca görüşmeleri yapar.

2- Bu takıma stoper, orta saha, kanat ve forvet şart. İmkanlar dahilinde en iyilerine imza attırılmalı.

3- Kadro dışı bırakılan isimler arasında takıma katkı sağlayacak isimler mutlaka affedilmeli.



KOD ADI 17!

17 Aralık'ta 57. yaşına girecek olan Ersun Yanal, aynı gün Fenerbahçe'nin başında da ikinci dönemine resmen başlayacak. Erzurumspor maçında takımın başında olması beklenen tecrübeli hoca, 17. sırada alacağı sarı-lacivertlileri, bu sezonki 17. puana ulaştırmaya çalışacak



İLK İDMANDA ŞOV VAR

Spartak Trnava ile yarın oynanacak Avrupa Ligi maçının ardından takımla çalışmalara başlayacak olan Ersun Yanal'ın ilk idmanı taraftara açık olacak. Takımda yeni bir hava yakalamayı hedefleyen yönetimin, Yanal'ın çıkacağı ilk idmanı Ülker Stadı'nda yapabileceği iddia edildi.



BALLI: BEKÇİLİK BİLE YAPARIM

Ersun Yanal ile birlikte F.Bahçe'de idari menajer olarak göreve başlaması beklenen Volkan Ballı, kısa ve net konuştu: "Değişimler sancılı olur. F.Bahçe'den görev geldiği takdirde kimse 'hayır' demez. Fenerbahçe için kapıda bekçilik bile yaparız.



12. ADAM ÇILDIRDI!

Kulübün resmi sitesi www.fenerbahce.org ile sosyal medya hesaplarının dün öğle saatlerine kadar paylaşımda bulunması taraftarların da dilindeydi. Teknik direktör Ersun Yanal ile anlaşma sağlanmasına rağmen henüz resmi bir açıklama yapılmaması sosyal medyada şu yorumlara sebep oldu: "Admin şifreyi unuttun sandık!", "Şu hoşgeldin tweetini bir atın artık", "Ersun Yanal'ı açıklayın artık. F5 yapmaktan sıkıldım."



MİNİ YORUM | BAŞKA ŞANS YOK - GÜRCAN BİLGİÇ

Fenerbahçe'nin bugünkü durumuna baktığımızda Ersun Yanal'ı göreve getirmek; "Kazan-kazan" formülüdür. Comolli'nin yetersizliğinden kaynaklanan teknik direktör seçimleri sonucunda sondan ikinci sıraya yerleşmiş bir takımı tekrar ayağa kaldırıp, yürütecek bir isim Ersun Yanal. Onun göreve gelmesi Fenerbahçe taraftarını da tekrar dinamik, umutlu ve heyecanlı hale getirir. Sezon zaten kaybedildi ama mesafe almak ve yeniden organize olmak şansını yakalamak adına sayın Ali Koç'un başka şansı yok gibi gözüküyor.