Ersun Yanal Fenerbahçe'de!
09 Aralık 2018, Pazar
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Ersun Yanal Fenerbahçe'de!

Dün katıldığı panelde ’yle görüştüğünü resmen açıklayan Yanal, “Fenerbahçe söz konusuysa diğer bütün ayrıntılar teferruattır” diye konuştu.

Fenerbahçelı taraftarların takımın başında görmek istediği teknik direktör 'dan müjdeli haber... Dün Kuşadası'nda bir otelin düzenlediği panele katılan başarılı çalıştırıcı, 'yle ilgili sorulara net yanıtlar verdi. Fenerbahçe yönetimi görüştüğünü doğrulayan Yanal, "Evet, Fenerbahçe'yle bir görüşme yaptım. Fenerbahçe söz konusuysa diğer bütün ayrıntılar teferruattır. Bu meseleler halledilmeyecek meseleler değildir" ifadesini kullandı.

Takımın başına ne zaman geçeceği sorulması üzerine, "Herkesin kendisine göre bir takvimi vardır. Biz buna saygı duyuyoruz. Bunun bir başka türlü baskı unsuruyla yapılmasına karşıyım" derken, Ne konuştunuz denmesi üzerine ise "Tabii ki Fenerbahçe'yi konuştuk" ifadesini kullandı.

İMZALAR ÇOK YAKIN

Ersun Yanal'ın açıklamalarının ardından şimdi gözler yönetime çevrildi. Deneyimli hoca ile kısa bir süre içinde sözleşme imzalanması bekleniyor.

TARAFTARA MESAJ YOLLADI

Ersun Yanal, taraftarların kendisi hakkında başlattığı kampanya ile ilgili neler söyleyeceği sorusu üzerine, "Çok net söyleyeyim, kimsenin özgür iradesi ve yaptığı özgür davranışı benim bağlayabileceğim bir şey değil. Aynı şekilde her yönetimin de kendi özgür iradesi kendisini bağladığı için benim de kendi özgür iradem kendimi bağlıyor. Biz özgür iradelere, eleştirirken de överken de saygı duymak zorundayız. Bu büyüklüğe de saygı duymak zorundayız" dedi.
  1. 9.12.2018
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