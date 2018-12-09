Dün katıldığı panelde Fenerbahçe’yle görüştüğünü resmen açıklayan Yanal, “Fenerbahçe söz konusuysa diğer bütün ayrıntılar teferruattır” diye konuştu.
Takımın başına ne zaman geçeceği sorulması üzerine, "Herkesin kendisine göre bir takvimi vardır. Biz buna saygı duyuyoruz. Bunun bir başka türlü baskı unsuruyla yapılmasına karşıyım" derken, Ne konuştunuz denmesi üzerine ise "Tabii ki Fenerbahçe'yi konuştuk" ifadesini kullandı.
İMZALAR ÇOK YAKIN
Ersun Yanal'ın açıklamalarının ardından şimdi gözler yönetime çevrildi. Deneyimli hoca ile kısa bir süre içinde sözleşme imzalanması bekleniyor.
TARAFTARA MESAJ YOLLADI
Ersun Yanal, taraftarların kendisi hakkında başlattığı kampanya ile ilgili neler söyleyeceği sorusu üzerine, "Çok net söyleyeyim, kimsenin özgür iradesi ve yaptığı özgür davranışı benim bağlayabileceğim bir şey değil. Aynı şekilde her yönetimin de kendi özgür iradesi kendisini bağladığı için benim de kendi özgür iradem kendimi bağlıyor. Biz özgür iradelere, eleştirirken de överken de saygı duymak zorundayız. Bu büyüklüğe de saygı duymak zorundayız" dedi.
- 9.12.2018
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Galatasaray'ın cezaları onandı
Toplam 6
Yorum
HagiHagi Bu sene bariz futbol GS ye karsi oynaniyor. herkes bize karsi. Ne olacak bu Turkiye Futbolu diyen yok.
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Genoa'da Prandelli dönemi
Toplam 1
Yorum
gs li prentelli 3 haftaya varmaz kovulur adamın teknik direktörle alakası yok
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Fenerbahçe'de Akhisarspor maçı hazırlıkları
Toplam 1
Yorum
KASA ANTRÖNÖRLERLE KANDIRMAYIN HOCA LAZIMMMM HOCA
Ersun Yanal Fenerbahçe'de! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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