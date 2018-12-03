Mustafa Denizli: “Kurallar maçın tekrarlanmasını gerektirirse tabii ki oynarız”
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Fenerbahçe beraberliğinin ardından Başakşehir’e biraz daha yaklaşma fırsatını kaçırdıklarını söyledi. Denizli, penaltı pozisyonunda kural hatasının yapılıp yapılmadığıyla ilgili ise, “Kurallar maçın tekrarlanmasını gerektirirse tabii ki oynarız” dedi.
"Kurallar maçın tekrarlanmasını gerektirirse tabi ki oynarız"
Penaltı pozisyonunda kural hatasının yapılıp yapılmadığıyla ilgili Denizli, "Kurallar maçın tekrarlanmasını gerektirirse tabi ki oynarız. Bizim için içeride veya dışarıda oynamak fark etmez. Ben neticede hakem değilim. İşin doğrusunu öğreneceğiz" dedi.
"20 yaş grubu oyuncularla ilgileniyoruz"
Elindeki kadrosunun yeterli olup olmadığıyla ilgili bir soruya ise tecrübeli teknik adam, "Şartlarımız bu. Bu şartları asgari kayıpla geçtiğimiz zaman önümüzdeki dönemde bunu telafi etme şansımız olacak. Cezalı oyuncularımız var. Sakatlıklardan dönen oyuncular var. Önümüzdeki dönemde bu ihtiyaçlarımızı başkanımızda da görüştük. Kasımpaşa'yı uzun süre taşıyacak olan 20 yaş grubu oyuncularla ilgileniyoruz. Tahmin ediyorum ocak ayında bu sıkıntıyı kaldırırız" açıklamasını yaptı.
"Özgür'ün bu durum yaşanabilecek bir durum"
Özgür Çek'in kendi kalesine gol atmasıyla ilgili ise Denizli, "Özgür Çek çok güzel bir vuruş yaptı. Özgür'ün bu durumu yaşanabilecek bir durum. Niyetle düşüncesini birleştiremedi. Yaptığı hata gayet normal. Özgür'ün çalışmasından da memnunum" ifadelerini kullandı.
"Şampiyonluk adaylarından biriyiz"
Kasımpaşa ile şampiyonluk sorusuna Denizli, "Şu andaki tablo bizi adaylardan biri olarak gösteriyor. İlerleyen haftalardaki tabloyu değiştirmek bizim elimizde. Bugün biraz kopuk kopuk oynadık. Daha iyisini daha önce yaptık. İlk hedefimiz Avrupa'ya çıkabilmek. Ondan sonra şampiyonluk konusunda gidebilir miyiz? Ben o konuda takımıma güveniyorum" yanıtını vererek sözlerini tamamladı.
- 3.12.2018 23:31
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Ünal Karaman’dan gençlik aşısı
Toplam 1
Yorum
umut HOCA SAKIN MACEREYA GİRME.11 İ BOZMA .OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİNDE ZAMANINDA DAVRAN GEÇ KALIYORSUN.
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Trabzonspor tırmanışa geçti!
Toplam 3
Yorum
B.Zeryok Şampiyonu fotofinish belirlesin o zaman
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Maç sonucu | Beşiktaş 1-0 Galatasaray | ÖZET
Toplam 1
Yorum
knnbjk vida niye eliyle kessin topu. medel topa vurdu, top bjk kalesinden uzaklaşıyor. aralarında yarım metre mesafe var. elini nasıl çekecek.
Mustafa Denizli: “Kurallar maçın tekrarlanmasını gerektirirse tabii ki oynarız” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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