Fenerbahçe maçında kural hatası iddiası! Maç tekrar edilir mi? Kural kitabı ne diyor? İşte detaylar... - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe maçında kural hatası iddiası! Maç tekrar edilir mi? Kural kitabı ne diyor? İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa'nın karşılaştığı maçta kural hatası yapıldığı iddia edildi. Peki kural kitabı ne diyor? İşte detaylar...
3 Aralık 2018 Pazartesi, 21:36:25
Güncelleme: 21:39:04
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanan maçta ilginç bir pozisyon yaşandı.
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Kasımpaşa'nın 7. dakikada kazandığı penaltı atışında topun başına geçen Mbaye Diagne'nin vuruşunda kaleci Harun Tekin gole izin vermedi.
Dönen topa hareketlenen Samuel Eduok ise müsait durumda fileleri havalandırdı.
Pozisyon sonrasında maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, VAR incelemesinin ardından penaltı kararını iptal ederek oyunu endirekt serbest vuruş ile başlattı.
Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Samuel Eduok'un takım arkadaşı atışı kullanmadan önce ceza sahasına giriş yapması gerekçesiyle golü iptal etme yönünde karar verdi.