Guiliano yine attı Al-Nassr yenildi – Fotomaç – 04 Aralık 2018
04 Aralık 2018, Salı
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Guiliano yine attı Al-Nassr yenildi

Guiliano yine attı Al-Nassr yenildi
Sezon başında 'den ayrılarak Al-Nassr'ın yolunu tutan Giuliano takımının 2-1 kaybettiği Al-Wahda karşılaşmasında tek golü kaydetti. Brezilyalı futbolcu takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Ancak sonrasında Al-Nassr mücadeleyi 2-1 kaybetti.
  1. 4.12.2018
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