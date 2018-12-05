Fenerbahçeden Kasımpaşa maçı için tekrar talebi

KULÜPLERİN BAŞVURUSU SONRASI TOP MHK'DE

Prosedür gereği kulüpler başvuru yapmadan Merkez Hakem Kurulu (MHK) bu konuda herhangi bir işlem yapamıyor. Başvurunun ardından MHK, hakem ve gözlemci raporlarını da değerlendirip, kural hatası olup olmadığına karar verecek. Hata kararı çıkarsa maç tekrar edilecek.