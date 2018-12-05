Fenerbahçeden Kasımpaşa maçı için tekrar talebi

Fenerbahçe'den Kasımpaşa maçı için "tekrar" talebi
Fenerbahçe Yönetimi, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun kural hatası yaptığı gerekçesiyle Kasımpaşa maçının tekrar oynanması için TFF'ye başvurma kararı aldı.
5 Aralık 2018 Çarşamba, 16:28:42
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Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun, kaleci Harun'un kurtardığı penaltı sonrasında topu filelere gönderen Eduok'un golünü "atıştan önce ceza alanına girdi" gerekçesiyle iptal etmesinin yankıları sürüyor.
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Hakem hocalarının 'F.Bahçeli futbolcular da penaltı öncesi ceza alanına girdi, atışın tekrarlanması gerekirken gol iptal edildi, bu bir kural hatasıdır' dediği pozisyon için sarı lacivertliler Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurma kararı aldı.
Hürriyet'in haberine göre F.Bahçe Kulübü, kural hatası gerekçesiyle maçın tamamının tekrar oynanmasını talep edecek. Buna karşın Kasımpaşa Yönetimi'nin, maçın pozisyonun yaşandığı 7. dakikadan itibaren oynanmasını istediği belirtildi.
KULÜPLERİN BAŞVURUSU SONRASI TOP MHK'DE
Prosedür gereği kulüpler başvuru yapmadan Merkez Hakem Kurulu (MHK) bu konuda herhangi bir işlem yapamıyor. Başvurunun ardından MHK, hakem ve gözlemci raporlarını da değerlendirip, kural hatası olup olmadığına karar verecek. Hata kararı çıkarsa maç tekrar edilecek.
Bu arada Kasımpaşa Başkan Vekili Hilmi Öksüz konuyla ilgili olarak "Evet, kural hatası var. Hakemin bir anlık durgunluğu ve hatası" dedi.