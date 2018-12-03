Galatasaray taraftarının penaltı isyanı! "Bu iptal edilirse..."
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçındaki penaltı kararı uzun süre tartışılacağa benziyor. Galatasaraylı taraftarlar bu karara isyan etti. İşte yorumlar...
3 Aralık 2018 Pazartesi, 22:09:33
Güncelleme: 22:14:34
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Ahmet Çakar: Sevgili arkadaşlar , bu maçta çok net bir kural hatası var .Penaltı vuruşu öncesi her iki takımdan da oyuncular ceza alanına erken giriyorlar ve bu durum VAR da tespit ediliyor .Yoruma açık bir pozisyon değil sadece geometrik bir pozisyon. MAÇ TEKRAR EDİLMELİ.
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Erman Toroğlu: "Eduok'un iptal edilen golünde iki takım futbolcuları da ihlal yapıyor. Hepsinden önce penaltı atında Fenerbahçe kalecisi Harun da ihlal yapıyor. Penaltı tekrar edilmeliydi.
Kuralı bilmeyen için söyleyeyim. Penaltı kurtarıldıktan sonra dönen topu tamamlayan kişi eğer ceza sahası penaltı kullanılmadan girdiyse, gol iptal olur. oyun en direkt serbest vuruşla başlar. Gol bu yüzden iptal edildi
Eğer penaltı vuruşundan ofsayt kararı verildiyse yan hakemin orada ne işi var?
Penaltı vuruşunda futbolcular ceza sahasını ihlal ettiyse neden tekrarlanmadı! VAR ile birlikte futbolun kuralları mı değişti?