Dikkat ihlal 'VAR'!

Maçın 8'inci dakikasında Diagne'nin penaltı atışını kaleci Harun kurtardı, dönen topu Eduok ağlara gönderse de Yaşar Kemal Uğurlu VAR'a başvurdu ve "ihlal" gerekçesiyle golü iptal edip, Fenerbahçe lehine çift vuruş verdi İptalin gerekçesi, iki takım oyuncularının ceza alanına girmeleriydi.

İşte bu karar gündeme bomba gibi düştü. Hakem otoritelerinin bazıları "kural ihlali" olduğunu belirterek "Penaltı tekrar edilmeli" derken, bazıları ise "Maç tekrar edilmeli" dedi.