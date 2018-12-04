Dikkat ihlal 'VAR'!
Fenerbahçe ile Kasımpaşa’nın 2-2 berabere kaldığı maça bu pozisyon damga vurdu.
Maçın 8'inci dakikasında Diagne'nin penaltı atışını kaleci Harun kurtardı, dönen topu Eduok ağlara gönderse de Yaşar Kemal Uğurlu VAR'a başvurdu ve "ihlal" gerekçesiyle golü iptal edip, Fenerbahçe lehine çift vuruş verdi İptalin gerekçesi, iki takım oyuncularının ceza alanına girmeleriydi.
İşte bu karar gündeme bomba gibi düştü. Hakem otoritelerinin bazıları "kural ihlali" olduğunu belirterek "Penaltı tekrar edilmeli" derken, bazıları ise "Maç tekrar edilmeli" dedi.
- 4.12.2018
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Ünal Karaman’dan gençlik aşısı
Toplam 1
Yorum
umut HOCA SAKIN MACEREYA GİRME.11 İ BOZMA .OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİNDE ZAMANINDA DAVRAN GEÇ KALIYORSUN.
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Trabzonspor tırmanışa geçti!
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B.Zeryok Şampiyonu fotofinish belirlesin o zaman
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Maç sonucu | Beşiktaş 1-0 Galatasaray | ÖZET
Toplam 1
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knnbjk vida niye eliyle kessin topu. medel topa vurdu, top bjk kalesinden uzaklaşıyor. aralarında yarım metre mesafe var. elini nasıl çekecek.
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