Fenerbahçeden geleceğe yatırım! 5 transfer - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'den geleceğe yatırım! 5 transfer
Sarı-Lacivertliler kötü gidişe dur demek için yeni bir yapılanmaya giriyor. Bu doğrultuda başkan Ali Koç ve Semih Özsoy çalışmalarını sürdürüyor.
5 Aralık 2018 Çarşamba, 19:52:00
Güncelleme: 20:03:45
Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Teknik direktör Cocu'nun gönderilmesinin ardından yaşanan belirsizlik halen sürüyor.
Cocu'nun yardımcılarından Erwin Koeman'ın idareten teknik direktörlük görevini yürüttüğü Fenerbahçe'de, Ersun Yanal'a teklif götürüldüğü iddia edildi.
Yanal'a 6 aylık sözleşme teklif edildiği, deneyimli teknik adamın ise en az 1.5 yıllık sözleşme istediği belirtiliyor.
Sarı-Lacivertliler'de bir başka iddia ise Abdullah Avcı cephesinden.