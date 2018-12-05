Fenerbahçeden geleceğe yatırım! 5 transfer

Fenerbahçe'den geleceğe yatırım! 5 transfer

Sarı-Lacivertliler kötü gidişe dur demek için yeni bir yapılanmaya giriyor. Bu doğrultuda başkan Ali Koç ve Semih Özsoy çalışmalarını sürdürüyor.

5 Aralık 2018 Çarşamba, 19:52:00 Güncelleme: 20:03:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





