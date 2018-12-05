Fenerbahçeden geleceğe yatırım! 5 transfer - Galeri - Fotomaç
05 Aralık 2018, Çarşamba
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Fenerbahçe'den geleceğe yatırım! 5 transfer

Sarı-Lacivertliler kötü gidişe dur demek için yeni bir yapılanmaya giriyor. Bu doğrultuda başkan Ali Koç ve Semih Özsoy çalışmalarını sürdürüyor.
5 Aralık 2018 Çarşamba, 19:52:00 Güncelleme: 20:03:45
Fenerbahçeden geleceğe yatırım! 5 transfer

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

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Fenerbahçeden geleceğe yatırım! 5 transfer

Teknik direktör Cocu'nun gönderilmesinin ardından yaşanan belirsizlik halen sürüyor.

Fenerbahçeden geleceğe yatırım! 5 transfer

Cocu'nun yardımcılarından Erwin Koeman'ın idareten teknik direktörlük görevini yürüttüğü Fenerbahçe'de, Ersun Yanal'a teklif götürüldüğü iddia edildi.

Fenerbahçeden geleceğe yatırım! 5 transfer

Yanal'a 6 aylık sözleşme teklif edildiği, deneyimli teknik adamın ise en az 1.5 yıllık sözleşme istediği belirtiliyor.

Fenerbahçeden geleceğe yatırım! 5 transfer

Sarı-Lacivertliler'de bir başka iddia ise Abdullah Avcı cephesinden.

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