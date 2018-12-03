Jardim Al Nassr’da
05 Mart 2019, Salı
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Jardim ’da

Jardim Al Nassr’da

’nin hoca adayları arasında yer alan Leonardo Jardim, Arabistan ekibi ile anlaştı.

Dün Riyad'a giden Portekizli çalıştırıcı; Giuliano, Ahmed Musa ve 'ın formasını giydiği kulüp ile sözleşme imzaladı.
  1. 3.12.2018
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