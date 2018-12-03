Fenerbahçe'de Ersun Yanal sesleri
Fenerbahçe, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalmasının ardından sarı-lacivertli tribünlerden Ersun Yanal sesleri yükseldi.
- 3.12.2018 22:11
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umut HOCA SAKIN MACEREYA GİRME.11 İ BOZMA .OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİNDE ZAMANINDA DAVRAN GEÇ KALIYORSUN.
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knnbjk vida niye eliyle kessin topu. medel topa vurdu, top bjk kalesinden uzaklaşıyor. aralarında yarım metre mesafe var. elini nasıl çekecek.
Fenerbahçe'de Ersun Yanal sesleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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