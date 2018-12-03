Fenerbahçe'de Ersun Yanal sesleri
03 Aralık 2018, Pazartesi
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal sesleri

, ile 2-2 berabere kalmasının ardından sarı-lacivertli tribünlerden sesleri yükseldi.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 'nin ile 2-2 berabere kalmasının ardından tribünlerden sesleri yükseldi. Kale arkasından başlayan tezahüratlar tüm stada yayılırken sarı-lacivertli taraftarlar takımın başında Ersun Yanal'ı görmek istediklerini dile getirdi.

  1. 3.12.2018 22:11
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