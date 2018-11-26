Mehmet Topal: "İstediklerimizi yapamadık"

Sarı-lacivertli oyuncu, "Aslında buraya çok iyi bir şekilde hazırlanmıştık. Buraya mutlak kazanmak için gelmiştik. Ama maça kötü başladık. Anlamsız bir şekilde istediklerimizi yapamadık. Olmadı ve gol yedik. Golden sonra biraz toparlandık. 2-0'dan sonra 2-1'i de bulduk. Pozisyonlar da bulduk. Değerlendirebilirdik ama olmadı. Çok fazla söyleyebilecek bir şey yok. Bugün kötü oynadık. İki maç kazanmıştık. Biraz özgüvenimiz, moralimiz yerine gelmişti ama bu mağlubiyet çok iyi olmadı bizim için" dedi.

Takımın istediği istikrarı yakalayamaması hakkında da konuşan Topal, "Açık konuşmak gerekirse herkes elinden geldiğince iyi niyetli bir şekilde elinden geleni yapıyor. Bireysel olacak olursam, ben de iki ay aradan sonra bugün biraz daha iyi performans gösterebilirdim. Ancak olmadı. Takımda cezalı ve sakat oyuncularımız var. İki ay aradan sonra benim için de iyi bir maç olmadı. Olmadı ve yapamadık. Mağlubiyeti almak istemiyorduk. Bugün burada mutlaka kazanmak istiyorduk. Diyecek bir şey. Kısmet değilmiş" ifadelerini kullandı.

Mehmet Topal, kadro kalitesine ilişkin soruya ise, "Bu soruya benim yanıt vermem gibi bir lüksüm kesinlikle olamaz. Buradaki oyuncular Fenerbahçe'de oynuyorsa bu camianın büyüklüğünü, bu camiaya layık olmayı en iyi şekilde hak ediyorlardır. Böyle bir soruya benim cevap verme gibi bir lüksüm yok diye düşünüyorum" şeklinde yanıt verdi.