Fenerbahçe-Dinamo Zagreb maçının hakemleri açıklandı
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin D Grubu'ndaki Dinamo Zagreb maçının hakemleri açıklandı.
Ülker Stadı'nda perşembe günü oynanacak ve saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Robert Schörgenhofer yönetecek. Maçta Robert Schörgenhofer'ın yardımcılıklarını Markus Gutschi ve Roland Riedel yaparken, Rene Eisner ve Dieter Muckenhammer ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Andreas Witschnigg olacak.
- 26.11.2018 14:29
- Güncelleme: 26.11.2018 14:32
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Trabzonspor - Fenerbahçe maçından notlar!
Toplam 1
Yorum
karado özgüven hikaye her konuda beceriksizlik
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L.Moskova - Galatasaray maçını Antonio Mateu Lahoz yönetecek
Toplam 1
Yorum
CABBAR ORUÇ BİR GALATASARAYLI OLARAK BU MAÇ TAM KADROYUZ YENİLİRSEK BAHANEMİZ YOK LAHOZ TÜRK HAKEMLERİNDEN DAHA İYİ GERÇEKTEN KALİTELİ BİR HAKEM RAHATIZ
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Koeman: "Şans olsa 2-2 biterdi"
Toplam 2
Yorum
MAÇKA Sanslisinizki 7-1 bitmedi. FENER KÜMEYEEEEEE :)
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