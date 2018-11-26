Fenerbahçe-Dinamo Zagreb maçının hakemleri açıklandı
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    - maçının hakemleri açıklandı

    <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>-<a href="/index/dinamo-zagreb?id=2ad08adb-8001-4238-b773-716a138f5795" class="" rel="tag">Dinamo Zagreb</a> maçının hakemleri açıklandı

    UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz 'nin D Grubu'ndaki maçının hakemleri açıklandı.

    Ülker Stadı'nda perşembe günü oynanacak ve saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan yönetecek. Maçta 'ın yardımcılıklarını Markus Gutschi ve Roland Riedel yaparken, Rene Eisner ve Dieter Muckenhammer ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Andreas Witschnigg olacak.

    1. 26.11.2018 14:29
    2. Güncelleme: 26.11.2018 14:32
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