Fenerbahçe-Dinamo Zagreb maçının hakemleri açıklandı

Ülker Stadı'nda perşembe günü oynanacak ve saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Robert Schörgenhofer yönetecek. Maçta Robert Schörgenhofer'ın yardımcılıklarını Markus Gutschi ve Roland Riedel yaparken, Rene Eisner ve Dieter Muckenhammer ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Andreas Witschnigg olacak.