Werner Lorant: "Fenerbahçe dünya kulübü ama..."

2012-13 sezonunun ilk 15 haftasında F.Bahçe'yi çalıştıran Werner Lorant, F.Bahçe ile ilgili çarpıcı sözler sarfetti. Sarı-lacivertlilerde çalıştırdığı dönemden bahseden 70 yaşındaki hoca, "F.Bahçe gerçekten dünya kulübü ama çok yorucu bir dönem yaşadım. Şampiyon olamıyorsanız F.Bahçe için yeterli değil" sözlerini sarfetti.