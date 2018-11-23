Werner Lorant: "Fenerbahçe dünya kulübü ama..." – Fotomaç – 23 Kasım 2018
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HEPSİ
    23 Kasım 2018, Cuma
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    : " dünya kulübü ama..."

    Werner Lorant: "Fenerbahçe dünya kulübü ama..."

    2012-13 sezonunun ilk 15 haftasında F.Bahçe'yi çalıştıran , F.Bahçe ile ilgili çarpıcı sözler sarfetti.

    2012-13 sezonunun ilk 15 haftasında F.Bahçe'yi çalıştıran , F.Bahçe ile ilgili çarpıcı sözler sarfetti. Sarı-lacivertlilerde çalıştırdığı dönemden bahseden 70 yaşındaki hoca, "F.Bahçe gerçekten dünya kulübü ama çok yorucu bir dönem yaşadım. Şampiyon olamıyorsanız F.Bahçe için yeterli değil" sözlerini sarfetti.

    1. 23.11.2018
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