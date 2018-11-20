Yabancıda lig lideri
Geride kalan 12 haftada en fazla yabancı futbolcuyu F.Bahçe oynattı.
Fenerbahçe'nin bu sezon ürettiği 11 golün tamamını da yabancı futbolcular attı. (Ayew (3), Frey (2), Slimani, Valbuena, Jailson, Eljif Elmas, Giuliano ve Josef de Souza).
- 20.11.2018
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Obradovic, 300. galibiyet için sahada
Toplam 1
Yorum
Enda Dünyanın en güzel takımını oluşturduğu için ne kadar teşekkür etsek az.
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Adem Ljajic moral buldu
Toplam 1
Yorum
kartal gençlere ihtiyaç var artık love ile yürümez artık.[Q7] hariç
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Nabil Dirar için kuyruk
Toplam 1
Yorum
aslan dirar hemen gönderilmeli değerini buldumu gönderilmeli bi işe yaramaz. fos dirar.
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