Yabancıda lig lideri – Fotomaç – 20 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Yabancıda lig lideri

    Yabancıda lig lideri

    Geride kalan 12 haftada en fazla yabancı futbolcuyu F.Bahçe oynattı.

    'in ilk 12 haftasında sayı olarak en fazla yabancı futbolcuyu 'nin oynattığı ortaya çıktı. Sarı-lacivertli takımda, ligin geride kalan bölümünde 16 forma giydi. , ve MKE Ankaragücü 14'er oyuncuyla ikinci sırayı paylaştı. ise 10 kişiyle Süper Lig'de şu ana kadar en az yabancı oyuncu görevlendiren ekip.

    Fenerbahçe'nin bu sezon ürettiği 11 golün tamamını da yabancı futbolcular attı. (Ayew (3), Frey (2), Slimani, Valbuena, Jailson, Eljif Elmas, Giuliano ve Josef de Souza).
    1. 20.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yabancıda lig lideri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN