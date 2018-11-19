5 futbolcu hiç oynamadı
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadroya kattığı isimlerden 3'ü ve mevcut kadrodan 2 kişi şu ana kadar hiç şans bulamadı.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadroya kattığı isimlerden 3'ü ve mevcut kadrodan 2 kişi şu ana kadar hiç şans bulamadı. Yiğithan Güveli sakatlığı sebebiyle oynamadı. Ozan Tufan kadro dışı. Yeni transferlerden Tolga Ciğerci de sakat. Genç kaleci Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu da lig ve Avrupa Kupası maçlarında hiç tercih edilmedi.
- 19.11.2018
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
.... iddia olsa ne olacak açıkça penaltıydı bizim kaçırdığımız golleride hakem kaleye geçip kurtarmadıya
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33 bin bilet satıldı bile
Toplam 1
Yorum
seyirci 33 bin değil 133 bin seyirci de gelse bu mefta artık dirilmez.Yazık bu taraftara. BU maç çöküşü kurtaramaz.
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
yeter lucscu istifa ltfen bu ülkeye en büyük basarıyı getiren SENOL GÜNES acilen milli takımımızn basına getirlmelirdir baskası toparlayamaz
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