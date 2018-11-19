5 futbolcu hiç oynamadı

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadroya kattığı isimlerden 3'ü ve mevcut kadrodan 2 kişi şu ana kadar hiç şans bulamadı. Yiğithan Güveli sakatlığı sebebiyle oynamadı. Ozan Tufan kadro dışı. Yeni transferlerden Tolga Ciğerci de sakat. Genç kaleci Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu da lig ve Avrupa Kupası maçlarında hiç tercih edilmedi.