5 futbolcu hiç oynamadı – Fotomaç – 19 Kasım 2018
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    5 futbolcu hiç oynamadı

    5 futbolcu hiç oynamadı

    'nin yaz döneminde kadroya kattığı isimlerden 3'ü ve mevcut kadrodan 2 kişi şu ana kadar hiç şans bulamadı.

    'nin yaz döneminde kadroya kattığı isimlerden 3'ü ve mevcut kadrodan 2 kişi şu ana kadar hiç şans bulamadı. Yiğithan Güveli sakatlığı sebebiyle oynamadı. kadro dışı. Yeni transferlerden de sakat. Genç kaleci Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu da lig ve maçlarında hiç tercih edilmedi.

    1. 19.11.2018
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