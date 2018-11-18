Vefakar Barış Alıcı – Fotomaç – 18 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Kasım 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Vefakar

    Vefakar <a href="/index/baris-alici?id=6d2ca2d4-641c-43eb-b7a3-a6f2fe302f00" class="" rel="tag">Barış Alıcı</a>
    SARI-lacivertlilerin sezon başında transfer ettiği , dün eski kulübü Altınordu'yu ziyaret etti. ekibinin teknik heyeti ve futbolcularıyla bir araya gelen 21 yaşındaki futbolcu, eski takımının idmanını da başkan 'la birlikte izledi.
    1. 18.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Vefakar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN