Slimani zayıf kaldı – Fotomaç – 16 Kasım 2018
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HEPSİ
    16 Kasım 2018, Cuma
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    zayıf kaldı

    Slimani zayıf kaldı
    'nin yıldız transferi İslam şu ana kadarki performansıyla beklentilerin çok altında kaldı. Cezayirli oyuncu attığı 24 şutta sadece 1 gol buldu. Bu bakımdan ligin en zayıf forveti. Slimani'yi 22 şutta 1 gol atan takip ediyo r.
    1. 16.11.2018
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