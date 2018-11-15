Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın para cezasını kaldırdı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın 110 bin liralık para cezasını kaldırdı.
TFF'den yapılan açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ile aynı eylemin sezon içinde misafir takım olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı Beşiktaş'a verilen 110 bin liralık para cezasının kaldırıldığı duyuruldu.
- 15.11.2018 17:41
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‘G.Saray varken sırtımız sağlam
Toplam 2
Yorum
Berlin Çok iyi özetlemiş. Mükemmel özetlemiş. 4-2 kazanacaktı Fener. Süper olurdu
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‘Futbol tarihi bunu unutmaz’
Toplam 2
Yorum
Berlin İsmail hoca olabilir. Ama Blanc olmasın. O olmaz gibi Ha Cocu ha Blanc. Bence transferlerde yanlış olundu biraz. Ama Fener geliyor. Bilin
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Fatih Terim: "Ağır tahrik var"
Toplam 1
Yorum
uzman analist asıl suçlu jailson ve soldadoymuş yav zaten biri 8 biri 6 maç ceza aldı siz neden bahsediyosunuz.
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