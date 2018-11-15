Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın para cezasını kaldırdı – Fotomaç – 15 Kasım 2018
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    15 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    , 'ın para cezasını kaldırdı

    <a href="/index/tahkim-kurulu?id=5b1cc8b9-b2a8-4bea-80ec-97fe0f065110" class="" rel="tag">Tahkim Kurulu</a>, <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ın para cezasını kaldırdı

    (TFF) , 'ın 110 bin liralık para cezasını kaldırdı.

    TFF'den yapılan açıklamada, (PFDK) tarafından taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ile aynı eylemin sezon içinde misafir takım olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 'a verilen 110 bin liralık para cezasının kaldırıldığı duyuruldu.

    1. 15.11.2018 17:41
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