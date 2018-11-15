TFF'den yapılan açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ile aynı eylemin sezon içinde misafir takım olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı Beşiktaş'a verilen 110 bin liralık para cezasının kaldırıldığı duyuruldu.