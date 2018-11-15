Fenerbahçe'de adı teknik direktör adayları arasında geçen Sampaoli'ye yönetimden veto geldiği bildirildi. Arjantinli hocadan Chelsea ile anıldığı dönemde "Galatasaray veya Marsilya gibi takımlarda çalışmayı daha çok tercih ederim" sözleri yüzünde vazgeçtiği iddia edildi.