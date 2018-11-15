Sampaoli’ye G.Saray vetosu
Fenerbahçe'de adı teknik direktör adayları arasında geçen Sampaoli'ye yönetimden veto geldiği bildirildi.
Fenerbahçe'de adı teknik direktör adayları arasında geçen Sampaoli'ye yönetimden veto geldiği bildirildi. Arjantinli hocadan Chelsea ile anıldığı dönemde "Galatasaray veya Marsilya gibi takımlarda çalışmayı daha çok tercih ederim" sözleri yüzünde vazgeçtiği iddia edildi.
- 15.11.2018
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Asla ihanet etmem
Toplam 5
Yorum
omerd asık surat neydi malatya maçında, her maç gol yiyoruz.
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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve CAS cevabı
Toplam 4
Yorum
Ruhi Bjkliyim keşke Cengiz bizim başkan olsaydı. Şenol oyuncu parasını verin diyor yönetim borçlan oyuncu ala ala kulübün Çan’ını okudu
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Beşiktaş'ta yıldız isim kadro dışı bırakıldı!
Toplam 2
Yorum
Süreyya Oyuncu her türlü davranışı yapıyor para verme cezası cesareti gösterilmiyorsa olay çok vahim acile gereği ve soruşturulması
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