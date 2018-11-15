Sampaoli’ye G.Saray vetosu – Fotomaç – 15 Kasım 2018
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    15 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    ’ye G.Saray vetosu

    <a href="/index/sampaoli?id=3b06aef0-38d0-4374-a23b-d04d58bc961c" class="" rel="tag">Sampaoli</a>’ye G.Saray vetosu

    'de adı adayları arasında geçen 'ye yönetimden veto geldiği bildirildi.

    'de adı adayları arasında geçen 'ye yönetimden veto geldiği bildirildi. Arjantinli hocadan ile anıldığı dönemde " veya Marsilya gibi takımlarda çalışmayı daha çok tercih ederim" sözleri yüzünde vazgeçtiği iddia edildi.

    1. 15.11.2018
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