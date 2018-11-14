Ya yine sakatlanırsa...

Kasığından geçirdiği operasyon nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalan Mehmet Topal, tamamen iyileşip Alanyaspor maçının son bölümünde şans bulmuştu. Koeman, Topal'ı milli arada özel idmanlarla hazırlamayı planlıyordu; ancak tecrübeli futbolcu önceki gün sürpriz bir şekilde milli takım kadrosuna dahil edildi. Sarı-lacivertliler, orta alanda kriz yaşanan bir dönemde Topal'ın sakatlığının nüksetmesinden korkuyor.