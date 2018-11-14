Ya yine sakatlanırsa... – Fotomaç – 14 Kasım 2018
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    Ya yine sakatlanırsa...

    Ya yine sakatlanırsa...

    Kasığından geçirdiği operasyon nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalan , tamamen iyileşip maçının son bölümünde şans bulmuştu.

    Kasığından geçirdiği operasyon nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalan , tamamen iyileşip maçının son bölümünde şans bulmuştu. Koeman, Topal'ı milli arada özel idmanlarla hazırlamayı planlıyordu; ancak tecrübeli futbolcu önceki gün sürpriz bir şekilde milli takım kadrosuna dahil edildi. Sarı-lacivertliler, orta alanda kriz yaşanan bir dönemde Topal'ın sakatlığının nüksetmesinden korkuyor.

    1. 14.11.2018
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