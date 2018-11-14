Takma kafana – Fotomaç – 14 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Kasım 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Takma kafana

    Takma kafana

    Koeman, tribünlerin maçında ıslıkladığı Köybaşı’na sahip çıktı. Tecrübeli hoca, “Olur böyle şeyler” diyerek futbolcusunu teselli ett

    'nin 'yı 'de 2-0'lık skorla mağlup ettiği maçta tribünler İsmail Köybaşını protesto etmişti. Köybaşı her topu ayağına aldığında ıslıklar yükselmişti. Maçtan sonra büyük bir üzüntü yaşayan, hatta ağladığı ileri sürülen milli futbolcu, moralsiz bir şekilde evinin yolunu tutmuştu. Maçtan sonra basın toplantısında İsmail'e yapılanlara üzüldüğünü açıklayan teknik direktör , oyuncusuna sahip çıktı. Hollandalı çalıştırıcı, dünkü idmanda özel bir görüşme yaptığı İsmail'e, "Bazen böyle şeyler olur, kafanı takma. Maçta senden istediğimi yaptın, önemli olan bu. İyi bir oyuncusun. Çalışmalarından ve gayretinden memnunum. Sen böyle devam et" diyerek teselli etti.

    BEN SENDEN MEMNUNUM
    'de taraftarın en çok tepki gösterdiği isimlerin başında gelen , 'ın koruması altına girdi. Hollandalı çalıştırıcı, futbolcusuna "Tepkilere kulağını tıka. Sen iyi profesyonelsin" diyerek moral verdi.
    1. 14.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Takma kafana haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN