Takma kafana
Koeman, tribünlerin Alanya maçında ıslıkladığı Köybaşı’na sahip çıktı. Tecrübeli hoca, “Olur böyle şeyler” diyerek futbolcusunu teselli ett
BEN SENDEN MEMNUNUM
Fenerbahçe'de taraftarın en çok tepki gösterdiği isimlerin başında gelen İsmail Köybaşı, Erwin Koeman'ın koruması altına girdi. Hollandalı çalıştırıcı, futbolcusuna "Tepkilere kulağını tıka. Sen iyi profesyonelsin" diyerek moral verdi.
- 14.11.2018
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Trabzonspor'da deprem!
Toplam 2
Yorum
tS SEVDA TSun hatalı gol yemesinden basit gol yemesinden memenun olanlar çok üzüzlmüştr..eyvah TS ayağa kalkıcak.diye korktular..
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Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
eda atibanın yaşı var medel varken gerek yok seneye yeri dolarsa gitmeli roco larin vida love devre arası karius tolga sezon sonu yollansın
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Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
umut şimdiden devre arası transferler yapılsın eldekiler yollansın sezon sonu toplu temizlik yapılsın işimz zor
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