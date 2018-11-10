‘İki kez saldırdı’
F.Bahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, “Soldado, Belhanda tarafından iki kez saldırıya uğradı. İtiraz edeceğiz. Gerekli mücadeleyi vereceğiz” dedi
İŞTE TAKIM!
Comolli, Valbuena'nın performansına "Süper" dedi. Futbolları için ise, "Güçlü bir takım ruhu ortaya çıktı" sözlerini kullandı.
- 10.11.2018
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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