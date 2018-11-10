‘İki kez saldırdı’ – Fotomaç – 10 Kasım 2018
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    ‘İki kez saldırdı’

    ‘İki kez saldırdı’

    F.Bahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, “, tarafından iki kez saldırıya uğradı. İtiraz edeceğiz. Gerekli mücadeleyi vereceğiz” dedi

    Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, dün 'nde FB TV'ye bir röportaj verdi. Derbide çıkan olaylara kesilen cezalara değinen Comolli, "Cezalar bence adaletsiz. Tabii ki de hatalı olduğumuz yanlar var. , tarafından iki defa saldırıya maruz kaldı, maçtan önce ve sonra olmak üzere... Hukuki bir süreç var ve devam ediyor. İtiraz edeceğiz" açıklamasını yaptı. Comolli, hoca değişikliği konusuna değinirken, "Antrenör değişikliği her zaman etkili olur. Rizespor örneğinde olduğu gibi. Hocalarını değiştirdiler ve bizi yendiler. da hoca değişikliğine gitti ancak artık hiçbir bahanemiz yok" diye konuştu.

    İŞTE TAKIM!

    Comolli, Valbuena'nın performansına "Süper" dedi. Futbolları için ise, "Güçlü bir takım ruhu ortaya çıktı" sözlerini kullandı.
    1. 10.11.2018
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