Avcı&Sampaoli yalanlaması – Fotomaç – 10 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    Avcı&Sampaoli yalanlaması

    Avcı&Sampaoli yalanlaması

    Kulübü, ve iddialarını yalanladı.

    Yapılan açıklamada, "Bazı yayın organlarında çıkan kulübümüzün Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevi için ve ile görüştüğü şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İddialarda yer alan isimlerle herhangi bir diyaloğumuzun bulunmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

    BU AÇIKLAMA ÜZÜCÜ

    Sampaoli cephesinden 'nin yalanlamasına yanıt geldi. Arjantinli hocanın basın sorumlusu Zequi Sche, "Bu onların açıklaması. Bu gibi şeyler maalesef dünyanın her yerinde oluyor. Sampaoli'nin avukatı Fernando Barredes de çıkan haberleri okudu ve üzüldü. Ancak biz sakiniz" ifadelerini kullandı.
    1. 10.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Avcı&Sampaoli yalanlaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN