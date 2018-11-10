Avcı&Sampaoli yalanlaması
Fenerbahçe Kulübü, Abdullah Avcı ve Jorge Sampaoli iddialarını yalanladı.
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Sampaoli cephesinden Fenerbahçe'nin yalanlamasına yanıt geldi. Arjantinli hocanın basın sorumlusu Zequi Sche, "Bu onların açıklaması. Bu gibi şeyler maalesef dünyanın her yerinde oluyor. Sampaoli'nin avukatı Fernando Barredes de çıkan haberleri okudu ve üzüldü. Ancak biz sakiniz" ifadelerini kullandı.
- 10.11.2018
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
Avcı&Sampaoli yalanlaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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