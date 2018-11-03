Fenerbahçe'de kötü gidiş sürerken sarı-lacivertliler, geri düştüğü Galatasaray derbisinden 1 puan çıkarmanın buruk mutluluğunu yaşıyor. Ayrıca sarı-lacivertli takımın önünde kritik bir hafta var. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Anderlecht ve Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçlar tüm sezonun gidişatını etkileyecek nitelikte. Milli takım arasına moralli girmek isteyen Fenerbahçe, verilen aradan sonra Trabzonspor deplasmanında 3 puan mücadelesi verecek.



Son 6 maçından galibiyet çıkaramayan Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü derbi mücadelesinden 1 puan çıkarmayı bildi. Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftası sonunda sadece 2 galibiyeti bulunan Fenerbahçe, 5 mağlubiyet, 4 beraberlik elde ettiği süreçte 10 puan topladı. 11 maçta 9 gol sevinci yaşayan Fenerbahçe, kalesinde ise 15 gol gördü.



İç saha performansına bakıldığında 4 puanlı Erzurumspor'dan sonra Konyaspor ile birlikte 5 puanla ligin en az puan toplayan 3 takımından biri olan Fenerbahçe, 1 galibiyet elde ederken 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı lacivertli takım deplasmanda ise 3 mağlubiyet yaşadı ve 1 galibiyet elde ederken 2 maçtan da eşitlikle ayrıldı ve 5 puan topladı. Fenerbahçe dış sahada attığı 3 golle ligin en az gol atan takımlarından birisi oldu.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Ankaragücü karşından beklenmedik bir mağlubiyet alan Fenerbahçe, önce teknik direktör Phillip Cocu ile yollarını ayırdı ve Galatasaray derbisine Erwin Koeman ile hazırlandı. Maça istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe 2-0 geriye düştüğü mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrılarak 1 puan kazanmanın sevincini yaşadı.



GALİBİYET HASRETİ 6 HAFTAYA ÇIKTI

Bu sezon büyük umutlarla başladığı Süper Lig'de 11 haftada sadece 2 galibiyet elde eden Fenerbahçe son 6 haftada ise 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaparken lig yarışında maç eksiğiyle lider durumda bulunan Medipol Başakşehir ile puan farkı ise 11. Medipol Başakşehir'in bugün Beşiktaş karşısında galip gelmesi durumunda 14 puan farkın oluşacağı lig sıralamasında Fenerbahçe düşme hattının hemen üstünde yer alıyor.



FENERBAHÇE KIZARDI

Süper Lig'in 10'uncu haftasında kendi evinde ligin yeni takımlarından Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olan ve derbiye moralsiz çıkan Fenerbahçe'de Slimani'nin kırmızı kart görmesi forvet hattındaki alternatifi azalttı. Dünkü derbide de maç sonun yaşanan olaylardan sonra VAR kararıyla sarı lacivertli oyuncular Jailson ve Roberto Soldado kırmızı kart görerek ligin 12'nci haftasında oynanacak Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde takımı yalnız bırakacaklar. Böylece Fenerbahçe son 2 karşılaşmada 3 kırmızı kart gördü.



KRİTİK HAFTA

Süper Lig'de istediğini elde edemeyen ve şampiyonluk hedefinden uzaklaşa Fenerbahçe'de kritik bir hafta başlıyor. Kendi evinde önce Avrupa Ligi'nde Anderlecht sonrasında ise Süper Lig'in 12'nci haftasında ise Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak Sarı Lacivertli ekip 2 maçı da kazanarak milli takım arasına moralli girmek istiyor. Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, önündeki 2 kritik mücadeleyi de kazanarak hem ligde, hem de Avrupa'da iddiasını ortaya koyarak beyaz sayfa açacak. Milli takım arasını fırsat bilen Fenerbahçe, ligin 13'üncü haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor mücadelesine hem moralli, hem de hazır girmek istiyor.



SARI LACİVERTLİLERDE KORAY ŞENER ÜZÜNTÜSÜ

Sarı Lacivertli kulüpte, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadele öncesinde rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan ancak hastanede yaşamını yitiren Koray Şener'in üzüntüsü yaşanıyor. Gen taraftarın vefat haberiyle sarsılan Fenerbahçe kafilesi, maç sonunda saatin geç olmasına rağmen Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek Şener ailesine ve yakınlarına destek oldu. Futbolcuların ise hastane çıkışında morallerinin bozuk olduğu görüldü.