Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'de toplanıyor
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    taraftarı 'de toplanıyor

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> taraftarı <a href="/index/kadikoy?id=9155a24d-f255-44c7-a3c4-7926ff2ea735" class="" rel="tag">Kadıköy</a>'de toplanıyor

    Fenerbahçeli taraftarlar bu akşam saat 21:00'de oynanacak derbisi için çevresinde toplanmaya başladı.

    Fenerbahçeli taraftarlar bu akşam saat 21:00'de oynanacak derbisi için çevresinde toplanmaya başladı.


    Saat 16:00'da Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Recep Peker Caddesi Protokol Girişi önünde hazır olan taraftarlar, bilet kontrolleri ve üst aramaları yapıldıktan sonra kulüp tarafından organize edilen otobüslere binmeye başladı. Sarı-Lacivertli taraftarları taşıyacak olan 30 otobüsün saat 17:00 gibi Stadyumu'na hareket etmesi bekleniyor.

    1. 2.11.2018 16:42
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