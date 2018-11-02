Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'de toplanıyor
Fenerbahçeli taraftarlar bu akşam saat 21:00'de oynanacak Galatasaray derbisi için Ülker Stadyumu çevresinde toplanmaya başladı.
Fenerbahçeli taraftarlar bu akşam saat 21:00'de oynanacak Galatasaray derbisi için Ülker Stadyumu çevresinde toplanmaya başladı.
Saat 16:00'da Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Recep Peker Caddesi Protokol Girişi önünde hazır olan taraftarlar, bilet kontrolleri ve üst aramaları yapıldıktan sonra kulüp tarafından organize edilen otobüslere binmeye başladı. Sarı-Lacivertli taraftarları taşıyacak olan 30 otobüsün saat 17:00 gibi Türk Telekom Stadyumu'na hareket etmesi bekleniyor.
- 2.11.2018 16:42
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Mateja Kezman'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş paylaşım!
Toplam 1
Yorum
fenerli vajna ali koc baskanim sayesinde sampiyon olacagiz bugun de maci aliriz
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Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
sari recep Ali goc basgan fenerbahce sampiyon
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Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
mulayim Eee nerde hani o verilen sozler umutlar hani nerde
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