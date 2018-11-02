Aziz Yıldırım derbi öncesi gündem oldu!
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın 66. yaş günü, derbi gününe denk geldi. Twitter'da ilgili konu başlığı TT sıralamasına girdi.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın doğum günü, ilginç bir tesadüfü de beraberinde getirdi.
Aziz Yıldırım'ın 66. yaş günü, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin olduğu güne denk geldi. Twitter'da ilgili konu başlığı TT sıralamasına girdi.
2 Kasım 1952, Ergani doğumlu Yıldırım, 20 yıldır Fenerbahçe başkanlığı görevini üstleniyordu.. Tecrübeli isim, Haziran ayında yapılan seçimlerde koltuğu Ali Koç'a bırakmıştı.
- 2.11.2018 15:57
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Fenerbahçe 88-84 Bayern Münih
Toplam 2
Yorum
geronimo baketbol takımımızında eski havası yok yeni kurulan efes e iki kere yenildik
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15’lik oyuncuya profesyonel imza
Toplam 3
Yorum
Hamdi Güneş Sözleşme yapmak yetmez,biz o çocukları A takımında seyretmek istiyoruz.Umutlanmıştık ama henüz göremiyoruz..
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Aydınus’la Fener önde
Toplam 2
Yorum
uğur aydınus seçilince Galatasarayın iddia oranları yükseldi. anlayana
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