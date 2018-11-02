Aziz Yıldırım derbi öncesi gündem oldu! – Fotomaç – 02 Kasım 2018
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    derbi öncesi gündem oldu!

    <a href="/index/aziz-yildirim?id=c1857677-5c9d-451c-8b1b-e1c6455a0287" class="" rel="tag">Aziz Yıldırım</a> derbi öncesi gündem oldu!

    'nin eski başkanı 'ın 66. , derbi gününe denk geldi. Twitter'da ilgili konu başlığı sıralamasına girdi.

    'nin eski başkanı 'ın doğum günü, ilginç bir tesadüfü de beraberinde getirdi.

    'ın 66. , Galatasaray- derbisinin olduğu güne denk geldi. Twitter'da ilgili konu başlığı sıralamasına girdi.

    2 Kasım 1952, Ergani doğumlu Yıldırım, 20 yıldır Fenerbahçe başkanlığı görevini üstleniyordu.. Tecrübeli isim, Haziran ayında yapılan seçimlerde koltuğu 'a bırakmıştı.

    1. 2.11.2018 15:57
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