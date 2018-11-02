Derbide gol 'var' kazanan yok!
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    Derbide gol 'var' kazanan yok!

    Derbide gol 'var' kazanan yok!

    Spor Toto 'in 11. haftasında sahasında 'yi ağırladı. Maç 2-2 sona erdi.

    Dev derbi nefesleri kesti. Maça hızlı başlayan ev sahibi , 2-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı. Galatasaray'ın golleri Donk ve Linnes'ten gelirken, konuk ekip 'nin golleri Valbuena ve Jailson attı.

    Linnes 'deki ilk golünü atarken, Fenerbahçeli Jailson'un Süper Lig'deki ilk isabetli şutu gol oldu.

    Maç ile ilgili ayrıntılar birazdan...

    Derbide Fenerbahçe'ye üzücü haber

    Derbi maçı izlemeye gelen bir taraftar kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

    Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray derbisini izlemeye gelen bir taraftarının, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Stadı'ndaki maçtan önce taraftarın kalp krizi geçirdiği belirtilerek, "Taraftarımızın vefat ettiğini eşsiz bir üzüntü ile öğrendik. Taraftarımıza Allah'tan rahmet, değerli

    ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

    BEŞİKTAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
    Kulübü bu üzücü haber sonrası resmi sitesinden; "Galatasaray - Fenerbahçe maçını izlemek üzere Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'na giden bir Fenerbahçe taraftarının kalp krizi geçirerek vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz" açıklamasını yaptı.

    Fenerbahçeli taraftarlar stadı terk etti

    Fenerbahçeli taraftarlar, bir taraftarın vefat haberinin gelmesinin ardından ikinci yarıda stadı terk etti.

    Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide sarı-lacivertli taraftarlar arasında bulunan Koray Şener'in vefat etmesinin ardından bir süre sessiz duran Fenerbahçeli taraftarlar müsabakanın ikinci yarısında stadı terk etti. Yaşanan ölüm olayının üzüntüsü içinde olan sarı-lacivertli taraftarlar daha fazla statta yer alamayacaklarını belirterek kendilerine ayrılan bölümden dışarı çıktı.,

    İki başkan derbiyi yan yana takip etti

    Galatasaray Başkanı ile Fenerbahçe Başkanı , Türk Telekom Stadyumu'ndaki derbiyi beraber izledi.

    Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yöneticilerden örnek davranış geldi. İki takımın başkanı derbiyi protokol tribününde yan yana izledi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gösterdiği bu davranışlarıyla spor camiasına örnek oldu.

    1. 2.11.2018 22:53
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