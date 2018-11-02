Derbide gol 'var' kazanan yok!
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Maç 2-2 sona erdi.
Dev derbi nefesleri kesti. Maça hızlı başlayan ev sahibi Galatasaray, 2-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı. Galatasaray'ın golleri Donk ve Linnes'ten gelirken, konuk ekip Fenerbahçe'nin golleri Valbuena ve Jailson attı.
Linnes Süper Lig'deki ilk golünü atarken, Fenerbahçeli Jailson'un Süper Lig'deki ilk isabetli şutu gol oldu.
Maç ile ilgili ayrıntılar birazdan...
Derbide Fenerbahçe'ye üzücü haber
Derbi maçı izlemeye gelen bir taraftar kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray derbisini izlemeye gelen bir taraftarının, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Türk Telekom Stadı'ndaki maçtan önce taraftarın kalp krizi geçirdiği belirtilerek, "Taraftarımızın vefat ettiğini eşsiz bir üzüntü ile öğrendik. Taraftarımıza Allah'tan rahmet, değerli
ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.
BEŞİKTAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Beşiktaş Kulübü bu üzücü haber sonrası resmi sitesinden; "Galatasaray - Fenerbahçe maçını izlemek üzere Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'na giden bir Fenerbahçe taraftarının kalp krizi geçirerek vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz" açıklamasını yaptı.
Fenerbahçeli taraftarlar stadı terk etti
Fenerbahçeli taraftarlar, bir taraftarın vefat haberinin gelmesinin ardından ikinci yarıda stadı terk etti.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide sarı-lacivertli taraftarlar arasında bulunan Koray Şener'in vefat etmesinin ardından bir süre sessiz duran Fenerbahçeli taraftarlar müsabakanın ikinci yarısında stadı terk etti. Yaşanan ölüm olayının üzüntüsü içinde olan sarı-lacivertli taraftarlar daha fazla statta yer alamayacaklarını belirterek kendilerine ayrılan bölümden dışarı çıktı.,
İki başkan derbiyi yan yana takip etti
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türk Telekom Stadyumu'ndaki derbiyi beraber izledi.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yöneticilerden örnek davranış geldi. İki takımın başkanı derbiyi protokol tribününde yan yana izledi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gösterdiği bu davranışlarıyla spor camiasına örnek oldu.
- 2.11.2018 22:53
-
Mateja Kezman'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş paylaşım!
Toplam 1
Yorum
fenerli vajna ali koc baskanim sayesinde sampiyon olacagiz bugun de maci aliriz
-
Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
sari recep Ali goc basgan fenerbahce sampiyon
-
Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
mulayim Eee nerde hani o verilen sozler umutlar hani nerde
Derbide gol 'var' kazanan yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.