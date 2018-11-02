Derbide gol 'var' kazanan yok!

Dev derbi nefesleri kesti. Maça hızlı başlayan ev sahibi Galatasaray, 2-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı. Galatasaray'ın golleri Donk ve Linnes'ten gelirken, konuk ekip Fenerbahçe'nin golleri Valbuena ve Jailson attı.

Linnes Süper Lig'deki ilk golünü atarken, Fenerbahçeli Jailson'un Süper Lig'deki ilk isabetli şutu gol oldu.

Maç ile ilgili ayrıntılar birazdan...

Derbide Fenerbahçe'ye üzücü haber

Derbi maçı izlemeye gelen bir taraftar kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray derbisini izlemeye gelen bir taraftarının, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Türk Telekom Stadı'ndaki maçtan önce taraftarın kalp krizi geçirdiği belirtilerek, "Taraftarımızın vefat ettiğini eşsiz bir üzüntü ile öğrendik. Taraftarımıza Allah'tan rahmet, değerli



ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

BEŞİKTAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Beşiktaş Kulübü bu üzücü haber sonrası resmi sitesinden; "Galatasaray - Fenerbahçe maçını izlemek üzere Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'na giden bir Fenerbahçe taraftarının kalp krizi geçirerek vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçeli taraftarlar stadı terk etti

Fenerbahçeli taraftarlar, bir taraftarın vefat haberinin gelmesinin ardından ikinci yarıda stadı terk etti.



Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide sarı-lacivertli taraftarlar arasında bulunan Koray Şener'in vefat etmesinin ardından bir süre sessiz duran Fenerbahçeli taraftarlar müsabakanın ikinci yarısında stadı terk etti. Yaşanan ölüm olayının üzüntüsü içinde olan sarı-lacivertli taraftarlar daha fazla statta yer alamayacaklarını belirterek kendilerine ayrılan bölümden dışarı çıktı.,

İki başkan derbiyi yan yana takip etti

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türk Telekom Stadyumu'ndaki derbiyi beraber izledi.



Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yöneticilerden örnek davranış geldi. İki takımın başkanı derbiyi protokol tribününde yan yana izledi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gösterdiği bu davranışlarıyla spor camiasına örnek oldu.