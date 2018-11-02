Alex de Souza'dan derbi paylaşımı – Fotomaç – 02 Kasım 2018
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    de 'dan derbi paylaşımı

    Alex de Souza'dan derbi paylaşımı

    'nin efsane oyuncusu de , sosyal medya hesabından derbi paylaşımı yaptı.

    'de bugün oynanacak Galatasaray- derbisi öncesinde de 'dan paylaşım geldi.

    Alex de Souza paylaşımında "Başarılar Fenerbahçem" ifadelerini kullandı.

    İşte Alex de Souza'nın paylaşımı;

    Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısındaki ilk 11'i

    1. 2.11.2018 10:00
    2. Güncelleme: 2.11.2018 10:37
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