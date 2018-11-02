Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza, sosyal medya hesabından derbi paylaşımı yaptı.
Süper Lig'de bugün oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde Alex de Souza'dan paylaşım geldi.
Alex de Souza paylaşımında "Başarılar Fenerbahçem" ifadelerini kullandı.
İşte Alex de Souza'nın paylaşımı;
- 2.11.2018 10:00
- Güncelleme: 2.11.2018 10:37
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Milliler'den 3te 3
Toplam 1
Yorum
. ????????????????????????
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Trabzonspor'da Bursaspor mesaisi
Toplam 2
Yorum
Ağasarlı, Ersoy Sakın ha 1461'in kupada Bursayı elemesi sizi yanıltmasın işi çok ciddi ve sıkı tutun bunun telefisi olmuyor 2 haftada 4 puan kaybettirdi
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FIBA Şampiyonlar Ligi: Banvit: 78 - Nizhny Novgorod: 60
Toplam 1
Yorum
. Tebrikler, Banvit ??????
Alex de Souza'dan derbi paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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