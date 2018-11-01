Ersun Yanal için 72 bin imza toplandı
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    için 72 bin imza toplandı

    Ersun Yanal için 72 bin imza toplandı

    Fenerbahçeli taraftarlar, Teknik Yanal’ın takımın başına gelmesi için 72 bin imza topladı.

    Fenerbahçeli taraftarlar, Teknik Yanal'ın takımın başına gelmesi için 72 bin imza topladı.
    'de Phillip Cocu'nun ayrılmasının ardından sarı-lacivertli taraftarlar eski teknik direktörleri için sosyal medyada kampanya başlatmıştı.

    Oluşturdukları etiketlerle Yanal'ı takımın başında görmek isteyen Fenerbahçeliler imza kampanyası oluşturdu. Ersun Yanal'ın takımın başında olması için 75 bin imza hedefleyen taraftarlar an itibariyle 72 bin imzayı geçmiş durumda.


    İmzaların yanı sıra sarı-lacivertli taraftarlar üzerinden Ersun Yanal'a desteğini sürdürmekte.

    1. 1.11.2018 13:39
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