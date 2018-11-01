Ersun Yanal için 72 bin imza toplandı
Fenerbahçeli taraftarlar, Teknik Direktör Ersun Yanal’ın takımın başına gelmesi için 72 bin imza topladı.
Fenerbahçeli taraftarlar, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın takımın başına gelmesi için 72 bin imza topladı.
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Phillip Cocu'nun ayrılmasının ardından sarı-lacivertli taraftarlar eski teknik direktörleri Ersun Yanal için sosyal medyada kampanya başlatmıştı.
Oluşturdukları etiketlerle Yanal'ı takımın başında görmek isteyen Fenerbahçeliler imza kampanyası oluşturdu. Ersun Yanal'ın takımın başında olması için 75 bin imza hedefleyen taraftarlar an itibariyle 72 bin imzayı geçmiş durumda.
İmzaların yanı sıra sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medya üzerinden Ersun Yanal'a desteğini sürdürmekte.
- 1.11.2018 13:39
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Fatih Terim'den derbi mesajı!
Toplam 1
Yorum
washak biz kendi oyunumuzu oynayacakmışız. ceza sahasının önünde sağa pas sola pas, murelaya geri pas, musrela ileriye şişir. oyun bu herhalde.
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Derbinin hakemi belli oldu!
Toplam 2
Yorum
Ua Bu hakemle sadece 2 kez kazandık. Bilinçli verilmiştir.
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Ali Koç'tan Mustafa Cengiz'in teklifine yanıt
Toplam 1
Yorum
Gslı Ne var hayır ne var kavga edecek..İşin ucunda ölüm yok ya..Her sene oynuyoruz bu maçları..
Ersun Yanal için 72 bin imza toplandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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