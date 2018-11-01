Leicester Başkanı'nın helikopterinin düşme anı
Leicester City sahibi Vichai Srivaddhanaprabha ve yanındakilerin ölümüyle sonuçlanan helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Kazada Leicester City Kulübü sahibi Taylandlı iş insanı Vichai Srivaddhanaprabha ile birlikte 5 kişi hayatını kaybetmişti.
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