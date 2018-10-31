Fenerbahçe, derbi performansına güveniyor
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Ekim 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    , derbi performansına güveniyor

    Fenerbahçe, derbi performansına güveniyor

    , son yıllarda derbilerdeki başarılı performansıyla dikkati çekiyor

    Stadı'nda rakibine konuk olacak , son 7 sezonda ve 'la oynadığı derbi maçlarda iyi bir performans ortaya koydu.

    Söz konusu dönemde 'de 25 derbiye çıkan Fenerbahçe, bu maçların 19'unu kaybetmedi. Bu 25 derbide 10 galibiyet, 9 beraberlik alan sarı-lacivertliler, iki rakibine de 3'er kez kaybetti.

    Fenerbahçe, 2012-2013 sezonundan bu yana Galatasaray'a karşı 12 lig derbisinde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 3 yenilgi aldı.

    Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de son 7 sezonda 13 defa karşılaştığı Beşiktaş karşısında ise 5'er galibiyet ve beraberlik elde etti. Fenerbahçe, siyah-beyazlılara da ligde son 13 maçta 3 defa yenildi.

    GALATASARAY, LİGDE 7 MAÇTIR KAZANAMIYOR
    Fenerbahçe, konuk olacağı Galatasaray'a karşı Süper Lig'de 7 maçtır kaybetmiyor.

    Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında son lig yenilgisini 2014-2015 sezonunda 2014'te Türk Telekom Stadı'nda 2-1'lik skorla aldı. Ligde rakibine 4 yıldır kaybetmeyen Fenerbahçe, son 7 derbide 3 galibiyet alırken, 4 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

    FENERBAHÇE, GALATASARAY'A KALESİNİ KAPATTI
    Fenerbahçe, Galatasaray'a Süper Lig'de oynadıkları son 5 derbide de gol atma şansı vermedi.

    Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ağlarını son olarak 2015-2016 sezonunda 25 Ekim 2015'te 'de 1-1 biten maçta 83. dakikada Olcan Adın'la havalandırdı.

    İki takım arasında geçen sezon oynanan maçlarda gol sesi çıkmazken, 2016-2017'de Fenerbahçe rakibini 2-0 ve 1-0'lık skorlarla geçti. Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında da rakibiyle Türk Telekom Stadı'nda 0-0 berabere kaldı.

    Fenerbahçe ağlarını Süper Lig'de 457 dakikadır havalandıramayan Galatasaray, 3 yıllık gol hasretini de sonlandırmaya çalışacak.

    Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda ise 4 yıl önce gol yedi.

    Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe'ye son 3 derbidir gol atamayan Galatasaray, taraftarı önünde sarı-lacivertli ekibin filelerini son olarak 18 Ekim 2014'te 2-1 kazandıkları maçta 'le havalandırmıştı.

    1. 31.10.2018 11:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe, derbi performansına güveniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN