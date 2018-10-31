Levent Tüzemen: Blanca mesaj çok önce gitmiş

Levent Tüzemen: "Blanc'a mesaj çok önce gitmiş"
"Yine Türkiye'yi bilmeyen bir yabancı gelirse durum farklı olmaz"
Gürcan Bilgiç: "F.Bahçe yönetimi bir ay önce aldıkları kararı, şimdi uygulamak zorunda kaldılar. Cocu'nun iyi veya kötü olması değil yetersizliği önemliydi ve bunun işaretini ilk maçlarda vermişti. Eğer yeniden kulübü ve Türkiye Ligini bilmeyen bir yabancı getirilirse durum çok farklı olmaz. Çünkü Fenerbahçe bir performans takımı değil, kiralık, genç veya sıradan oyunculardan oluşan bir ekip. Dolayısıyla gelen hocanın ortaya bir takım çıkarması lazım ki birlikte oynayarak kazanıp gelişsinler. Şu anda bunu yapabilecek iki kişi var: Aykut Kocaman ve Lucescu. İki hoca da kısıtlı kadroları bir düzenle oynatıp sonuç aldılar. Lig 15.'si olduğu için Fenerbahçe artık 'iyi oynayayım' diyemez. Kazanmaya endekslenmek zorunda. Umarım Ali Koç ve Comolli, yeniden bir maceranın peşine düşmez. Burada önemli olan kişisel kaygılar değil, Fenerbahçe'dir."
"Samandıra'ya akıl lazım"
"Ayrıca eğer yabancı seçeceklerse özellikle Türk oyuncularla ilişkisini sağlayacak, tecrübeli bir menajer gerekiyor ve bu gelen ismin yabancı dil bilmesi de şart. Geçmiş dönemde Volkan Ballı ve Önder Özen bu işi yaptılar. Oğuz Çetin gibi efsane bir kaptan şu an boşta… Bu tecrübelerin Samandıra'ya akıl koyması gerekiyor."
"Cocu davulu tuttu, tokmak ise Comolli'de oldu"
Levent Tüzemen: "Büyük kulüplerin hepsinde 14 yabancı oyuncu var. 3 Büyükler maçlara yabancı ağırlıklı çıkıyor. Cocu'nun yerine gelecek hocanın yerli ya da yabancı tercihinden çok, egolu olmaması, kriz anında oyuncuların saygı duyacağı tavırlar alması ve forma dağıtımını adaletli yapması gerekir. Cocu, görev süresinde basın toplantılarının dışında topa hiç girmedi. Oyuncular satıldı, yorum yapmadı. Kadro dışılar yaşandı, görüş bile vermedi. Yani Cocu davulu tuttu, tokmak ise Comolli'de oldu."
"Baş sorumlu yönetim"
Murat Özbostan: "Fenerbahçe'nin bu durumda olmasının birinci nedeni yönetimdir. Sonuçta Comolli'yi de Cocu'yu da onlar getirdi. Comolli de gitmeli. Cocu'nun görevine son veriliş şekli şık olmamıştır. Fenerbahçe gibi büyük bir takım, 5 dakikada teknik adamını kovmamalı.. Ve bunu alelacele sosyal medya hesaplarından servis yapmak, taraftarının ateşini düşürmeye çalışmak yanlış bir stratejidir. Bu karar tamamen taraftarın isteğiyle, stadı terk etmeyişiyle ilgilidir. Daha bir gün önce cumartesi günü takımın futbolunu, defansını öven bir başkan var. Bu şu demekti, "Ben Cocu'ya güveniyorum." Bir gün sonra adamı kapının önüne koydular. Siyah ve beyaz gibi… Hani 'istikrar' diyordunuz, hani iletişim, hani sağduyulu davranmak, hani kurumsallık…"
"İyi ki medya var"
Yönetici Semih Özsoy maç sonu öyle açıklamalar yapıyor ki amatör kulüplerde dahi böyle açıklamalar olmaz. Ne diyor Sayın Özsoy, "Cocu bedelini ödedi". 5 ayda gelinen nokta vahim. Yönetime göre tek suçlu medya. Ben de diyorum ki iyi ki medya var. Her şeyi bir bir yazıyor ve futbolseverler öğreniyor. Gelelim hoca adayları konusuna… Ben düşünmeden Lucescu'yu takımın başına getirirdim. Türkiye ile ilgili A'dan Z'ye her şeyi biliyor. Bir kulüp teknik direktörü. Milli Takım'da çok başarılı değil. Ama işi Comolli'ye bırakıyorlarsa o bir yabancıyı hatta vatandaşını getirir. Zor bir dönem Fenerbahçe için… Yerli getirseniz ayrı dert, yabancı getirseniz ayrı dert. Ya bu sezonu çöpe atacaklar ya da Lucescu gibi birini göreve getirip en azından sezon sonuna kadar devam edecekler. Fakat F.Bahçe'de şu an kriz var. Böyle bir ortamda görev kabul edeceğini sanmam. Tabii bir de TFF izin verecek mi? Blanc isminden bahsediyorlar. Masraflı isim. Yıldız oyuncular ister, transfer ister.. Sonuçta paraya bakar tabii ki...