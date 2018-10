Levent Tüzemen: Blanca mesaj çok önce gitmiş

"İyi ki medya var"

Yönetici Semih Özsoy maç sonu öyle açıklamalar yapıyor ki amatör kulüplerde dahi böyle açıklamalar olmaz. Ne diyor Sayın Özsoy, "Cocu bedelini ödedi". 5 ayda gelinen nokta vahim. Yönetime göre tek suçlu medya. Ben de diyorum ki iyi ki medya var. Her şeyi bir bir yazıyor ve futbolseverler öğreniyor. Gelelim hoca adayları konusuna… Ben düşünmeden Lucescu'yu takımın başına getirirdim. Türkiye ile ilgili A'dan Z'ye her şeyi biliyor. Bir kulüp teknik direktörü. Milli Takım'da çok başarılı değil. Ama işi Comolli'ye bırakıyorlarsa o bir yabancıyı hatta vatandaşını getirir. Zor bir dönem Fenerbahçe için… Yerli getirseniz ayrı dert, yabancı getirseniz ayrı dert. Ya bu sezonu çöpe atacaklar ya da Lucescu gibi birini göreve getirip en azından sezon sonuna kadar devam edecekler. Fakat F.Bahçe'de şu an kriz var. Böyle bir ortamda görev kabul edeceğini sanmam. Tabii bir de TFF izin verecek mi? Blanc isminden bahsediyorlar. Masraflı isim. Yıldız oyuncular ister, transfer ister.. Sonuçta paraya bakar tabii ki...