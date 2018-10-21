Fenerbahçe'nin rakibi Anderlecht 4 golle kazandı
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki rakiplerinden Anderlecht, Belçika 1. Futbol Ligi'nde karşılaştığı Cercle Brugge'ü 4-2 yendi.
Anderlecht, ligin 11. haftasında Cercle Brugge'ü konuk etti. Ev sahibi ekip, ilki penaltıdan olmak üzere 8, 32 ve 52. dakikalarda Landry Dimata ile 54. dakikada Pieter Gerkens'in attığı gollerle 4-0 üstünlük yakaladı.
Cercle Brugge, 56 ve 59. dakikalarda Irvin Cardona'nın golleriyle rakibine karşılık verse de Anderlecht mücadeleden 4-2 galip ayrıldı.
Puanını 23'e çıkaran Anderlecht, 3. sıraya yerleşti. Cercle Brugge ise 12 puanda kaldı.
Fenerbahçe, 25 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Anderlecht'e konuk olacak.
- 21.10.2018 18:53
- Güncelleme: 21.10.2018 18:54
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Rizespor - Konyaspor: 1-1
Toplam 1
Yorum
Kontra Rize kazansa iyiydi. fb yıllar sonra hak ettiği sırada olurdu ne güzel...
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Kimlik bunalımı
Toplam 2
Yorum
Adil Beter olun
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Ali Koç, Sivas'tan da mutsuz ayrıldı
Toplam 5
Yorum
3 ay da baydiniz Aziz Yıldırım olmak kim siz kim Fenerbahçe için 20 yılda en kötü belkide 3 cü olmuştur adam küme düşmeye oynuyor koca takım hala vız vız vız
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