Fenerbahçe'nin rakibi Anderlecht 4 golle kazandı – Fotomaç – 21 Ekim 2018
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    'nin rakibi 4 golle kazandı

    Fenerbahçe'nin rakibi Anderlecht 4 golle kazandı

    'nin Avrupa Ligi D Grubu'ndaki rakiplerinden , 1. Futbol Ligi'nde karşılaştığı 'ü 4-2 yendi.

    , ligin 11. haftasında 'ü konuk etti. Ev sahibi ekip, ilki penaltıdan olmak üzere 8, 32 ve 52. dakikalarda Landry Dimata ile 54. dakikada Pieter Gerkens'in attığı gollerle 4-0 üstünlük yakaladı.

    Cercle Brugge, 56 ve 59. dakikalarda Irvin Cardona'nın golleriyle rakibine karşılık verse de Anderlecht mücadeleden 4-2 galip ayrıldı.

    Puanını 23'e çıkaran Anderlecht, 3. sıraya yerleşti. Cercle Brugge ise 12 puanda kaldı.

    , 25 Ekim Perşembe günü oynanacak Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Anderlecht'e konuk olacak.

    1. 21.10.2018 18:53
    2. Güncelleme: 21.10.2018 18:54
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