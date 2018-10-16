F.Bahçe'ye bir iyi bir kötü haber! – Fotomaç – 16 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ekim 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    F.Bahçe'ye bir iyi bir kötü haber!

    F.Bahçe'ye bir iyi bir kötü haber!

    Slimani’nin ağrıları geçti. Ama sakat geldi...

    Son oynanan maçında arka adalesinden sakatlanan İslam Slimani'nin ağrılarının geçtiği 1-2 gün sonra son durumunun netleşeceği belirtilerken 'den kötü haber geldi. 'dan sakat dönen Hasan Ali Kaldırım'ın deplasmanına götürülmeme ihtimali var. Hasan Ali, eğer riske edilmezse Sivas deplasmanında savunmanın solunda forma giyecek.
    1. 16.10.2018 09:45
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    F.Bahçe'ye bir iyi bir kötü haber! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN