Euroleague Fenerbahçe-Gran Canaria maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    Euroleague - maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

    Euroleague <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>-<a href="/index/gran-canaria?id=06dbc3cf-fba5-4557-8582-302f3aa3b39b" class="" rel="tag">Gran Canaria</a> maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

    Euroleague'de geçtiğimiz sezon şampiyonluğu kaçıran temsilcimiz , 'yı ağırlıyor. Peki bu maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar fotomac.com.tr'de!

    , 'nin ilk haftasında yarın sahasında 'nın Herbalife takımıyla karşılaşacak.

    Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te oynanacak karşılaşma beIN Sports3 ve beIN Sports Haber kanallarından canlı yayınlanacak.

    Bu sezon öncesinde 2 resmi karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 'nda 'e 65-62 mağlup oldu. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne ise derbiyle başlayan , Beşiktaş Sompo Japan'ı 78-73 mağlup etti.

    Tecrübeli başantrenör yönetimindeki sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi'nde son dört yılda oynamayı başardı.

    Bunların üçünde finale çıkmayı başaran sarı-lacivertliler, 2017'de 'da düzenlenen organizasyonda kupayı müzesine götürdü. Geçen sezon ligde şampiyonluğa ulaşan, THY Avrupa Ligi'nde de final oynayan sarı-lacivertliler, transfer döneminde ve 'i renklerine bağladı.

    Fenerbahçe'de dört sezon sonra ilk kez bu kulvarda forma giyecek. de kariyerinde ilk kez THY Avrupa Ligi'nde boy gösterecek.

    THY Avrupa Ligi'nin yeni temsilcisi Herbalife kadrosunda önemli bir revizyona gitti. Zorlu sezon öncesinde birçok yeni ismi kadrosuna kadar İspanyol temsilcisi, başantrenörlük pozisyonuna ise Salva Maldonado'yu getirdi.

    1. 11.10.2018 10:09
    2. Güncelleme: 12.10.2018 01:42
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