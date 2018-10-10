Fenerbahçe core çalışması yaptı – Fotomaç – 10 Ekim 2018
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    core çalışması yaptı

    Fenerbahçe core çalışması yaptı

    , Sivasspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını, bugün öğle saatlerinden sonra yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

    'nden Phillip Cocu yönetimindeki antrenmanda sarı-lacivertli oyuncular core çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.
    , yarın İstanbulspor ile yapacağı özel maçla hazırlıklarını sürdürecek.
    1. 10.10.2018 19:39
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