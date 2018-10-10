Fenerbahçe core çalışması yaptı
Fenerbahçe, Sivasspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını, bugün öğle saatlerinden sonra yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.
Fenerbahçe, yarın İstanbulspor ile yapacağı özel maçla hazırlıklarını sürdürecek.
- 10.10.2018 19:39
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Ali Koç: 'Hatalar yaptık yine yapacağız'
Toplam 3
Yorum
Pmpacı Behçet Yürü Be Volki Adamsın.
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Müşteri aranıyor
Toplam 3
Yorum
vatandas BENCE SİZ F.B İLE İLGİLENSENİZ DAHA IYI OLACAK.YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR
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Ali Koç: 'Hatalar yaptık yine yapacağız'
Toplam 3
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stuttgartli ali koc da takim kötü gidince aziz yildirim gibi aciklamalar yapmaya basladi. tuhaf degilmi?
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