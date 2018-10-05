UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Spartak Trnava ile Anderlecht arasında 20 Eylül tarihinde oynanan UEFA Avrupa Ligi D Grubu maçında yaşanan olaylar sebebiyle başlatılan disiplin soruşturması tamamlandı.

Taraftarlarının ırkçı tezahüratta bulunması, stattaki merdivenlerin dolu olması ve futbolcularının 5 kart görmesi nedeniyle Spartak Trnava'ya, bir maç seyircisiz oynama cezası verildi.

25 Ekim'de Dinamo Zagreb'i ağırlayacağı karşılaşmayı boş tribünlere karşı oynayacak Spartak Trnava ayrıca 82 bin avro da para cezası aldı.