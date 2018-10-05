Spartak Trnava'ya seyircisiz oynama cezası – Fotomaç – 05 Ekim 2018
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    'ya seyircisiz oynama cezası

    Spartak Trnava'ya seyircisiz oynama cezası

    Denetim, Etik ve , 'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden 'ya bir maç seyircisiz oynama cezası verdi.

    'dan yapılan açıklamaya göre, ile Anderlecht arasında 20 Eylül tarihinde oynanan UEFA Avrupa Ligi D Grubu maçında yaşanan olaylar sebebiyle başlatılan disiplin soruşturması tamamlandı.

    Taraftarlarının ırkçı tezahüratta bulunması, stattaki merdivenlerin dolu olması ve futbolcularının 5 kart görmesi nedeniyle Spartak Trnava'ya, bir maç seyircisiz oynama cezası verildi.

    25 Ekim'de 'i ağırlayacağı karşılaşmayı boş tribünlere karşı oynayacak Spartak Trnava ayrıca 82 bin avro da para cezası aldı.

    1. 5.10.2018 17:22
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