Spartak Trnava'ya seyircisiz oynama cezası
UEFA Denetim, Etik ve Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Spartak Trnava'ya bir maç seyircisiz oynama cezası verdi.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Spartak Trnava ile Anderlecht arasında 20 Eylül tarihinde oynanan UEFA Avrupa Ligi D Grubu maçında yaşanan olaylar sebebiyle başlatılan disiplin soruşturması tamamlandı.
Taraftarlarının ırkçı tezahüratta bulunması, stattaki merdivenlerin dolu olması ve futbolcularının 5 kart görmesi nedeniyle Spartak Trnava'ya, bir maç seyircisiz oynama cezası verildi.
25 Ekim'de Dinamo Zagreb'i ağırlayacağı karşılaşmayı boş tribünlere karşı oynayacak Spartak Trnava ayrıca 82 bin avro da para cezası aldı.
- 5.10.2018 17:22
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Rıdvan Dilmen Beşiktaş maçını yorumladı: "Şenol Güneş haklıymış"
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Misafir Milyon dolarları saç bir tane futbolcu yetiştirme, benin bir futbolcun değerindeki takımlara yenil, sonra gel bana futboldan dem vur.
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Gerçek Mesut'a kizip, hincini diger Turk kokenli futbolculardan çikariyorlar.
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Ertan Bu takımdan bu sene ne köy olur nekasaba. Sezona ne ümitlerle başlamıştık. Yazıklar olsun.
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