Spartak Trnava Teknik Direktörü Radoslav Latal: "Bizim için iyi bir tecrübe oldu"
UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Spartak Trnava'nın teknik direktörü Radoslav Latal, karşılaşmanın kendileri açısından önemli bir tecrübe olduğunu söyledi.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Latal, son zamanlarda deplasmanlarda iyi performans gösteremediklerini belirtti.
Fenerbahçe'nin ilk yarıda büyük baskı kurduğunu ve bunun kendileri açısından top kayıplarına neden olduğunu dile getiren Latal, şöyle konuştu:
"Fenerbahçe'nin bu baskısını kırmak için ayağımızda top tutmamız gerekiyordu ama bunu başaramadık. Belki ilginç gelecek ama bence ilk yarıda ikinci yarıdan daha kötü oynadık. İkinci yarıya daha iyi başladık. Yaptığımız ilk hatada kalemizde gol gördük. İkinci golü yedikten sonra maçı çevirmemiz çok zordu. Bu karşılaşma bizim için iyi bir tecrübe oldu. Önümüzdeki maçlarda daha iyi sonuçlar almaya çalışacağız."
Latal, Dinamo Zagreb'in 6 puana ulaştığını ve büyük şans yakaladığını da ifade ederek, gruptan çıkacak ikinci takımın Fenerbahçe ile Anderlecht arasında oynanacak maçların ardından belli olacağını düşündüğünü sözlerine ekledi.
- 4.10.2018 23:08
- Güncelleme: 5.10.2018 01:47
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F.Bahçe kasasını doldurdu!
Toplam 1
Yorum
KADIKÖY COMOLLİDE KİM FENERBAHÇE KALİTESİNDE BİR TAKIMI HAKETMİYOR BUNLAR CEBİNİ DOLDURMAYA GELMİŞLER.TÜRK OLAN TAKIMI İYİ TANIYAN ERSUN YANALIDIR
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Phillip Cocu'nun Ersun Yanal sorusuna cevabı!
Toplam 2
Yorum
BÜYÜK TARAFTAR YETER ARTIK YETER BİZ BÜYÜK FENERBAHÇE NİN BAŞINDA ERSUN YANALI GÖRMEK İSTİYORUZ LÜTFEN
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Phillip Cocu'nun Ersun Yanal sorusuna cevabı!
Toplam 2
Yorum
SARI KANARYA SAYIN ALİ KOÇ BAŞKAN ŞU COCU VE COMOLLİ DENEN GEREKSİZLERİ DEFEDİN GİTSİN ARTIK YETER TAKIMIN İLACI ERSUN YANALLLLLLLL
Spartak Trnava Teknik Direktörü Radoslav Latal: "Bizim için iyi bir tecrübe oldu" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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