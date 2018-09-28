Anderlecht, Belçika Kupası'na veda etti
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki rakiplerinden Anderlecht, Belçika Kupası'nda Union Saint-Gilloise'ye 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti.
Kupanın 6. turunda Anderlecht, Constant Vanden Stock Stadı'nda 2. lig ekiplerinden Union Saint-Gilloise ile karşılaştı.
Union Saint-Gilloise, Fransız golcüsü Youssouf Niakate'nin hat-trick yaptığı mücadeleyi 3-0 kazanarak Anderlecht'i kupada saf dışı bıraktı.
- 27.9.2018 23:52
- Güncelleme: 28.9.2018 01:48
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FIFA sıralamasında zirvede iki ülke
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Futbolda başarı şart oldu! Birbirimizi yemeyi bırakıp kulüp ve milli maçlarda birlik ve yardımlaşma zamandır! Şimdi tam zamanı!
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Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
Toplam 6
Yorum
Tarafkartal Futbolda başarı şart oldu! Birbirimizi yemeyi bırakıp kulüp ve milli maçlarda birlik ve yardımlaşma zamandır! Şimdi tam zamanı!
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Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
Toplam 6
Yorum
metinn madem ki öyle muthis eksikleri varmis o zaman turkiye yi bastan yarisa sokmayacaktiniz dogru ve adil olan budur gerisi laf yemezler gözumm
Anderlecht, Belçika Kupası'na veda etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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