Anderlecht, Belçika Kupası'na veda etti – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    , 'na veda etti

    <a href="/index/anderlecht?id=8d5b6092-e7a8-414e-b595-9a5043335206" class="" rel="tag">Anderlecht</a>, <a href="/index/belcika-kupasi?id=03ee4504-5545-471c-9d5c-1ec8d5b310d0" class="" rel="tag">Belçika Kupası</a>'na veda etti

    'nin Avrupa Ligi D Grubu'ndaki rakiplerinden , 'nda Union Saint-Gilloise'ye 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

    Kupanın 6. turunda , Constant Vanden Stock Stadı'nda 2. lig ekiplerinden Union Saint-Gilloise ile karşılaştı.

    Union Saint-Gilloise, Fransız golcüsü Youssouf Niakate'nin hat-trick yaptığı mücadeleyi 3-0 kazanarak 'i kupada saf dışı bıraktı.

    1. 27.9.2018 23:52
    2. Güncelleme: 28.9.2018 01:48
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