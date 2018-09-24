25 yıldır hiç olmadı! – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    25 yıldır hiç olmadı!

    25 yıldır hiç olmadı!
    Kanarya, ligde 25 yıldır evinde hiç üst üste 2 yenilgi almadı. Bu sezon sahasında karşılaşmasını kaybetmişti. 'a da yenilirse 25 yıl sonra bu bir ilk olacak. En son 1993 yılında önce ardından da 'a kaybetmişti.
    1. 24.9.2018
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