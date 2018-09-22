Daha çok gol atardık – Fotomaç – 22 Eylül 2018
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    Daha çok gol atardık

    Daha çok gol atardık
    F.Bahçe'nin yediği 4. golü atan 'ten Dani Olmo, maç sonu acı konuştu. 20 yaşındaki İspanyol oyuncu, "Çok motive olmuştuk. Özellikle ilk devrede daha fazla atabilirdik. Avrupa'da olmaya ve gruptan çıkacağımıza inanıyorum" yorumunu yaptı.
    1. 22.9.2018
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