UEFA'dan güldüren hata: İsmail Köbayaşi! – Fotomaç – 21 Eylül 2018
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    21 Eylül 2018, Cuma
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    'dan güldüren hata: İsmail Köbayaşi!

    UEFA'dan güldüren hata: İsmail Köbayaşi!

    'nin maçından önce 'dan güldüren bir hata geldi

    'nin Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı maçı öncesinde, gülümseten bir hata yapıldı. Maç kadroları ekrana gelirken Fenerbahçeli 'nın ismi yanlış yazıldı. UEFA'ya göre Fenerbahçe'nin sol beki İsmail Köbayaşi.

    1. 20.9.2018 23:18
    2. Güncelleme: 21.9.2018 01:52
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