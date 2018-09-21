UEFA'dan güldüren hata: İsmail Köbayaşi!
Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb maçından önce UEFA'dan güldüren bir hata geldi
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Dinamo Zagreb maçı öncesinde, gülümseten bir hata yapıldı. Maç kadroları ekrana gelirken Fenerbahçeli İsmail Köybaşı'nın ismi yanlış yazıldı. UEFA'ya göre Fenerbahçe'nin sol beki İsmail Köbayaşi.
- 20.9.2018 23:18
- Güncelleme: 21.9.2018 01:52
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Loris Karius'un menemen keyfi
Toplam 1
Yorum
alışıyor adam idman yapıyor menemene alışıyor menemen is coming.
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Beşiktaş'tan derbi mesajı!
Toplam 2
Yorum
Cevdet Bizde kulübümüzün bu açıklamalarına canı gönülden katılıyor, hak edenin kazanmasını temenni ediyor ve iki kulübede başarılar diliyoruz...
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Maç sonucu | Dinamo Zagreb 4-1 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 54
Yorum
karado avrupada devam istenmiyor.başka açıklaması yok.
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