Fenerbahçe deplasmanda zorlanıyor – Fotomaç – 19 Eylül 2018
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    deplasmanda zorlanıyor

    Fenerbahçe deplasmanda zorlanıyor

    D Grubu ilk maçında yarın Hırvatistan temsilcisi 'e konuk olacak , Avrupa kupalarında deplasmanda yaptığı müsabakalarda istediği sonuçları almakta zorlanıyor.

    Avrupa kupalarında dış sahada 112 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, rakiplerine 63 kez mağlup oldu.

    , söz konusu müsabakalarda 27 galibiyet ve 22 beraberlik elde ederken, rakip fileleri 114 kez havalandırdı, kalesinde 207 gol gördü.

    UEFA AVRUPA LİGİ GRUPLARINDA BAŞARILI

    Fenerbahçe, gruplarında ise deplasmanda etkili bir performans ortaya koydu.

    UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldığı 5 sezonda deplasmanda başarılı sonuçlar elde eden sarı-lacivertliler, 16 galibiyet ve 6 beraberlik alırken, 6 yenilgi yaşadı.

    2006-2007 sezonunda UEFA Avrupa Ligi gruplarında 'nin ve 'nın Celta Vigo takımlarına karşı deplasmanda puan alamayan Fenerbahçe, 2009-2010'da ise çok iyi bir performans sergiledi. Söz konusu dönemde gruplarda karşılaştığı Twente, FCSB ve Sheriff takımlarını 1-0'lık skorlarla mağlup eden sarı-lacivertliler, o sezon rakiplerine deplasmanda puan vermedi.

    Fenerbahçe, 2012-2013'te teknik direktör yönetiminde en başarılı geçirdiği Avrupa sezonunda ise gruplarda deplasmanda benzer bir performansa imza attı.

    Sarı-lacivertliler, o sezon da 'nın Olympique Marsilya, Kıbrıs Rum Kesimi'nin AEL Limassol ve 'nın takımlarını deplasmanda yenmeyi başardı.

    SON 2 SEZONDA İNİŞLİ-ÇIKIŞLI BİR PERFORMANSI

    Fenerbahçe, Avrupa Ligi gruplarına kaldığı son 2 sezonda ise deplasmanda inişli-çıkışlı bir performans ortaya koydu.

    Sarı-lacivertliler, 2015-2016'da grubunu 1 galibiyet ve 2 beraberlikle yenilgisiz tamamlarken, 2016-2017'de 1'er galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı.


    1. 19.9.2018 13:20
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