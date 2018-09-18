‘Çok zor maç’ – Fotomaç – 18 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    ‘Çok zor maç’

    ‘Çok zor maç’
    F.BAHÇE'NİN Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden 'in hocası, sarı-lacivertlilerden çekindiğini söyledi. Ligdeki Gorica maçının ardından konuşan , "F.Bahçe çok önemli bir takım. Kaliteli isimlere sahipler. Çok zor bir karşılaşmaya çıkacağız" dedi.
    1. 18.9.2018
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