Cocu, Andre Ayew'in performansından memnun! – Fotomaç – 18 Eylül 2018
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HEPSİ
    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    Cocu, 'in performansından memnun!

    Cocu, <a href="/index/andre-ayew?id=6fc8fc42-5851-476d-a6e2-2d073af8f3b3" class="" rel="tag">Andre Ayew</a>'in performansından memnun!

    Cocu, eleştirilere rağmen Ayew’den memnun. hoca, “taktik zekası” ve “iki yönlü oyun becerisi” nedeniyle ’dan vazgeçmiyor

    'de galibiyetle yüzler gülerken, 'in performansı bir kez daha soru işareti yarattı. yıldız, oynadığı 6 resmi maçta da (1'i Avrupa) 90'ar dakika oyunda kalırken, sergilediği futbol genellikle otoritelerden olumsuz eleştiriler aldı. Ancak Phillip Cocu öyle düşünmüyor. teknik direktörün, ısrarla şans verdiği Ayew'i içe kat etme, geriye gelme ve ikili sıkıştırma gibi taktiksel konularda başarılı bulduğu, bu yüzden ısrarla şans verdiği öğrenildi.

    1. 18.9.2018
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