Cocu, Andre Ayew'in performansından memnun!
Cocu, eleştirilere rağmen Ayew’den memnun. Hollandalı hoca, “taktik zekası” ve “iki yönlü oyun becerisi” nedeniyle Ganalı’dan vazgeçmiyor
Fenerbahçe'de Konya galibiyetle yüzler gülerken, Andre Ayew'in performansı bir kez daha soru işareti yarattı. Ganalı yıldız, oynadığı 6 resmi maçta da (1'i Avrupa) 90'ar dakika oyunda kalırken, sergilediği futbol genellikle otoritelerden olumsuz eleştiriler aldı. Ancak Phillip Cocu öyle düşünmüyor. Hollandalı teknik direktörün, ısrarla şans verdiği Ayew'i içe kat etme, geriye gelme ve ikili sıkıştırma gibi taktiksel konularda başarılı bulduğu, bu yüzden ısrarla şans verdiği öğrenildi.
- 18.9.2018
- Fatih Terim: "Hayallerimiz var, neden olmasın"
- Abdurrahim Albayrak: "Ocak ayında muhakkak bir santrfor transferi yapacağız"
- Eren Derdiyok: “Bu şekilde devam edersek iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum”
- Evren Turhan: "Belhanda oyundan alınırsa avantajlı olur"
- Hıncal Uluç: "Quaresma ve Şenol Güneş birbirinden nefret ediyor"
-
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
-
Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
-
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
Cocu, Andre Ayew'in performansından memnun! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.