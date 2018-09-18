Fenerbahçe'de Konya galibiyetle yüzler gülerken, Andre Ayew'in performansı bir kez daha soru işareti yarattı. Ganalı yıldız, oynadığı 6 resmi maçta da (1'i Avrupa) 90'ar dakika oyunda kalırken, sergilediği futbol genellikle otoritelerden olumsuz eleştiriler aldı. Ancak Phillip Cocu öyle düşünmüyor. Hollandalı teknik direktörün, ısrarla şans verdiği Ayew'i içe kat etme, geriye gelme ve ikili sıkıştırma gibi taktiksel konularda başarılı bulduğu, bu yüzden ısrarla şans verdiği öğrenildi.