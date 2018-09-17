Benzia uyum sağladı
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Eylül 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Benzia uyum sağladı

    Benzia uyum sağladı

    ’nin yeni transferi , karşısında gösterdiği performansla takıma uyum sağladığını gösterdi.

    'nin Fransız ekibi Lille'den kiraladığı Cezayirli futbolcu , oynadığı ilk maçında sergilediği futbolla sarı-lacivertli takıma uyum sağladığının sinyallerini verdi. Fenerbahçe'nin deplasmanda ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Benzia'nın ortaya koyduğu performans, taraftarı ve teknik heyeti de mutlu etti. 24 yaşındaki futbolcu, oyun içinde attığı paslarla dikkatleri çekerken, sarı-lacivertlilerin 67. dakikada Eljif Elmas ile bulduğu golün asistini de yaptı.

    Yassine Benzia, Fenerbahçe'ye gelmeden önce de Lille'in Rennes'i 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımının attığı 2. golün asistini yapmıştı.
    1. 17.9.2018 17:35
    2. Güncelleme: 17.9.2018 17:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Benzia uyum sağladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN