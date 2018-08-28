Resmi açıklama: Olumsuz bitti – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    Resmi açıklama: Olumsuz bitti

    Resmi açıklama: Olumsuz bitti

    F.Bahçe? Kulübü, Fabian transferiyle ilgili süreçte bir kez bilgilendirme geçti, onda da "transferin gerçekleşmediğini" duyurdu.

    Yapılan açıklamada, "Meksikalı futbolcu Marco Fabian'ın kulübümüze transferi ile ilgili kulübü ile görüşülerek başlatılan süreci, oyuncunun 'a getirilmesi ile devam etmiştir. Tarafımızca yürütülen sürecinin geri kalan adımları olumsuz sonuçlanmış olup, görüşmelerin sonlandırıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

    'NÜKSEDEBİLİR' RAPORU VAR
    Geçen sezon "lomber disk hernisi" (bel fıtığı) sorunu yüzünden belinden iki kez operasyon geçiren ve toplam 7 ay sahalardan uzak kalan Marco Fabian için Eintracht Frankfurt'un kulüp doktoru Chris Seeger olumsuz bir rapor vermişti. Seeger raporuna, "Bozulan omurga mekaniği, başka seviyelerden yeni disk hernilerine sebep olabilir" notu düşmüştü.

    TAKİBİ BIRAKTI
    'ye transferinin gerçekleşmemesine kızan Marco Fabian, twitter'dan sarı-lacivertli kulübü takipten çıkardı.
    1. 28.8.2018
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