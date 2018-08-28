Resmi açıklama: Olumsuz bitti
F.Bahçe? Kulübü, Fabian transferiyle ilgili süreçte bir kez bilgilendirme geçti, onda da "transferin gerçekleşmediğini" duyurdu.
'NÜKSEDEBİLİR' RAPORU VAR
Geçen sezon "lomber disk hernisi" (bel fıtığı) sorunu yüzünden belinden iki kez operasyon geçiren ve toplam 7 ay sahalardan uzak kalan Marco Fabian için Eintracht Frankfurt'un kulüp doktoru Chris Seeger olumsuz bir rapor vermişti. Seeger raporuna, "Bozulan omurga mekaniği, başka seviyelerden yeni disk hernilerine sebep olabilir" notu düşmüştü.
TAKİBİ BIRAKTI
Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleşmemesine kızan Marco Fabian, twitter'dan sarı-lacivertli kulübü takipten çıkardı.
- 28.8.2018
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Hasan Ali çıldırttı!
Toplam 27
Yorum
sinan başak değil bu takımda hiç bir mecrada görmek istemiyorum sol tarafının beyinden aşagısı sakat kesinlikle
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Beşiktaş savunması dağıldı
Toplam 1
Yorum
eray yeni kaleci gökhan pepe medel adriano q7 atiba oğuzhan gelecek 10 numara babel gelcek bir forvet ilk 11 olmalı pektemek ve umut nayir şans b
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Fenerbahçe gole hasret
Toplam 7
Yorum
KrAlex Slimani Frey iyi oyuncular onlar tamam senin defanstan topu alıp dikine pas atacak adam gibi 10 numara ve 8 numaran varmı....
Resmi açıklama: Olumsuz bitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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