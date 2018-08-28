Ozan Tufan U21'e gönderildi
Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı U21 takımına gönderdi.
Sarı-lacivertli kulüpte bir yandan transfer çalışmaları devam ederken takımda yer alması istenmeyen futbolcular da uzaklaştırılıyor. Fenerbahçe'de istenileni veremeyen ve gönderilmesi gündemde olan Ozan Tufan, sarı-lacivertli kulübün U21 takımına dahil edildi.
Sarı-lacivertli ekipte Aykut Kocaman döneminde de disiplinsiz hareketler sebebiyle kadro dışı bırakılan ve sonrasında affedilerek takıma dönen Ozan Tufan, satılabilir raporu verilmesinin ardından sportif direktör Damien Comolli'nin aldığı karar ile bu sefer U21 takımına gönderildi.
- 27.8.2018 23:14
- Güncelleme: 28.8.2018 01:52
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Hasan Ali çıldırttı!
Toplam 27
Yorum
sinan başak değil bu takımda hiç bir mecrada görmek istemiyorum sol tarafının beyinden aşagısı sakat kesinlikle
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Beşiktaş savunması dağıldı
Toplam 1
Yorum
eray yeni kaleci gökhan pepe medel adriano q7 atiba oğuzhan gelecek 10 numara babel gelcek bir forvet ilk 11 olmalı pektemek ve umut nayir şans b
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Fenerbahçe gole hasret
Toplam 7
Yorum
KrAlex Slimani Frey iyi oyuncular onlar tamam senin defanstan topu alıp dikine pas atacak adam gibi 10 numara ve 8 numaran varmı....
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